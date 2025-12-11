الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أكاديمية أبوظبي العالمي تنظّم فعاليات حول تأهيل الكفاءات الوطنية

«أبوظبي العالمي»
11 ديسمبر 2025 20:19

 
أبوظبي (الاتحاد)
احتفت أكاديمية أبوظبي العالمي «ADGMA»، الذراع المعرفية لأبوظبي العالمي «ADGM»، بسبعة أعوام على انطلاقها، عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات، ضمن أسبوع أبوظبي المالي 2025، تحت شعار «جسور المعرفة لبناء الوطن».
وأكّدت الأكاديمية، خلال الحفل، التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الرائدة، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2031، كما وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات مهمة في أبوظبي ودولة الإمارات، ما يعكس دورها كمنصة رائدة لتطوير الكفاءات الوطنية ودعم مهارات المستقبل.
وسلّط الحدث الضوء على الجهود المشتركة بين الأكاديمية وشركائها، لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية، والاحتفاء بالأفراد الذين يمثلون ركائز المستقبل.
واستعرضت الأكاديمية، خلال رحلتها، إسهاماتها في تنمية رأس المال البشري، حيث تمّ تدريب أكثر من 9500 شخص، وتوفير أكثر من 6000 فرصة عمل، وتخريج 3000 متدرب ضمن برامج المهارات الشخصية، إلى جانب دعم مجموعة واسعة من رواد الأعمال الإماراتيين عبر مبادرات تقودها الأكاديمية.
وشاركت في هذا الحدث مؤسسات أكاديمية دولية بينها «إنسياد» وكلية كولومبيا للأعمال، حيث أعلنت كل منهما عن تقديم 10 منح دراسية احتفاءً بهذه المناسبة، تعكس الثقة المتبادلة بين كافة الجهات المتعاونة، وتُخصّص هذه المنح لتأهيل القيادات الوطنية في مختلف المجالات.
ووقّعت الأكاديمية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025,8 مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وكلية كولومبيا للأعمال، و42 أبوظبي، بالإضافة إلى «EFQM»، و«TDE Digital Limited» الرقمية المحدودة، و«ADI DLT»، وكابيتال.كوم.
وتمهّد مذكرات التفاهم الجديدة لتوسيع تأثير الأكاديمية عبر مجموعة من القطاعات الوطنية ذات الأولوية، إذ ستسهم الشراكات مع الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية، في تطوير مسارات تدريب متقدمة، وتعزيز القدرات الرقمية والامتثال، وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، إلى جانب تطوير برامج تعليمية متخصّصة في مجالات تشمل إدارة الثروات، والتكنولوجيا، والتميز المؤسسي.
ومع هذه الشراكات الرفيعة، تؤكّد الأكاديمية التزامها بالاستمرار في تقديم تعليم عالمي المستوى، وإنشاء مراكز ومنصات متخصّصة، تدعم التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والجاهزية الرقمية.
وقال حمد صيّاح المزروعي، رئيس مجلس إدارة إن أكاديمية أبوظبي العالمي تواصل تمكين القدرات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن عمل الأكاديمية يرتكز على الجودة والمعايير العالمية، وعلى القناعة الراسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النمو المستدام.

 

أخبار ذات صلة
«تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
تفاهم بين «كابيتال دوت كوم» و«أكاديمية أبوظبي العالمي» لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد
أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
الرياضة
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
اليوم 22:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©