اقتصاد

«الشارقة لإدارة الأصول» ووفد هولندي يستكشفان فرص التعاون

«الشارقة لإدارة الأصول» ووفد هولندي يستكشفان فرص التعاون
11 ديسمبر 2025 20:50


الشارقة (الاتحاد)
بحثت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مع وفد من القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي تعزيز قنوات التواصل واستكشاف فرص التعاون في تطوير عقارات محايدة مناخيًا في البيئات الصحراوية.
وناقش الجانبان سبل العمل المشترك في مجالات التطوير العقاري المستدام والاستفادة من التجارب الدولية في تصميم المباني عالية الكفاءة بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والممارسات في رفع كفاءة استخدام الطاقة وبناء منشآت تدعم أهداف الاستدامة طويلة المدى بالإضافة إلى مساهمة الخبرات والتقنيات الهولندية في بناء مبان أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبناء مباني خالية من الانبعاثات الكربونية.
حضر اللقاء الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول وإبراهيم الحوطي رئيس المكتب التنفيذي إلى جانب عدد من القيادات فيما ضم الوفدُ الزائر السيدة كنزة طرقات نائبَ القنصل العام وممثلين عن برنامج «العقارات المحايدة مناخيًا» الذي يضم 12 شركة هولندية متخصصة في تطوير المباني المستدامة والتمويل الأخضر.
وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي: يشكل هذا اللقاء خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة العقارية ويسعدنا استضافة وفد متخصص يمثل إحدى الدول الرائدة عالميًا في التقنيات الخضراء مشيرا إلى أن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين يفتح آفاقًا واسعة لتطوير مشاريع عقارية تسهم في تحقيق رؤية الشارقة ودولة الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون.
وأكد حرص الشارقة لإدارة الأصول على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري المستدام والسعي إلى بناء بيئة عمرانية متقدمة تراعي كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد.

