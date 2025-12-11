الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«بلاك روك» و«العالمية القابضة» تعززان الأسواق المرمّزة

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بلاك روك»، و«فينستريت المحدودة»، عن توقيع مذكرتي تفاهم خلال أسبوع أبوظبي المالي، بهدف استكشاف مبادرات تطوير الأسواق المُرمّزة، وبناء الجيل القادم من البنية المالية، بما ينسجم مع طموحات أبوظبي في مجال الاقتصاد الرقمي.
 وتعدّ «فينستريت المحدودة»، المجموعة المنظمة للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، ومؤسسة «إيه دي آي» التي يقع مقرّها في أبوظبي، وتعمل على تطوير بنية تحتية لتقنية البلوك تشين على مستوى سيادي، جهتين تابعتين للشركة العالمية القابضة من خلال شركة «سيريوس إنترناشيونال هولدينغ».
وسيعمل الأطراف الثلاثة معاً، على استكشاف مبادرات تستهدف تطوير أسواق رأس المال، وتصميم حلول للأصول الرقمية، وتوسيع قدرات التمويل الرقمي، والاستفادة من خبراتهم المشتركة لتسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المُرمّزة.
وقال أجاي بهاتيا، العضو الرئيسي في مجلس مؤسسة «إيه دي آي»: «تشكّل هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة تطور أبوظبي كمركز للابتكار في مجال الأصول الرقمية. ومن خلال مواءمة بنية البلوك تشين السيادية لدى إيه دي آي مع خبرات بلاك روك، نسعى إلى توفير حلول تمويل رقمي متوافقة وقابلة للتوسع، تخدم الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، فهذا التعاون يتمحوّر حول فتح آفاق جديدة».

بلاك روك
العالمية القابضة
أبوظبي
