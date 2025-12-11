إنجاز أوّل مزادات للأصول المرتبطة بالتحوّل في الطاقة عبر «البلوكتشين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة Sustainable Bitcoin Protocol، عن تنفيذ أول معاملة من نوعها لأصل مُرمّز مرتبط بالتحوّل في قطاع الطاقة يستند إلى البيتكوين، بالرمز SBP، والذي تمّ تداوله عبر منصة Coinbase Project Diamond ضمن البيئة التنظيمية التجريبية ADGM RegLab في سوق أبوظبي العالمي، التابعة لهيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA.

ويمثّل SBP إنجازاً نوعياً في ابتكار الأصول الرقمية، إذ يربط تعدين البيتكوين باستهلاك الطاقة النظيفة المُثبت، ويؤسّس لفئة جديدة من الأصول الرقمية المتوائمة مع المناخ، والموجّهة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويبرز هذا الإنجاز دور أبوظبي في قيادة الجهود العالمية الهادفة إلى توفير وضوح تنظيمي في قطاع الأصول الرقمية، وتجسيد تكامل الهدف التجاري مع الأثر المستدام. فمن خلال الاعتماد على منظومتها التكنولوجية التعاونية، تبرز في أبوظبي فئة جديدة من الأصول المؤسسية عالية الجودة التي تربط استثمارات التحوّل في قطاع الطاقة بالتمويل الرقمي.

وقال براد فان فورهيس، الرئيس التنفيذي لـSBP: «يحتاج البيتكوين إلى بنية سوقية قوية تُعالج تحدّي الطاقة لتحفيز مشاركة رؤوس الأموال المؤسسية في هذا القطاع. ويقدّم SBP هذا الحل عبر تحويل القدرة الحاسوبية النظيفة المُثبتة إلى أداة مالية قابلة للتداول.

من جانبه، قال شون مارتيناك، رئيس قسم الترميز في Coinbase: «يُعد تسهيل أول مزادات SBP في إطار عمل سوق أبوظبي العالمي خطوة محورية في تسريع تطور الأصول المالية المُرمَّزة عبر منصات منظّمة، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالأصول الرقمية المتوائمة مع المناخ عبر منصة Project Diamond».

بدوره، قال بيتر أبو حاتم، رئيس قسم النموّ والاستراتيجية في Hub71: «من خلال منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets، نُسهم في تشكيل مستقبل التمويل من خلال بناء منظومة تجمع بين الشركات الناشئة الرائدة والمستثمرين العالميين والجهات التنظيمية، لإطلاق فئات أصول جديدة. ويعكس إنجاز الأصل المرمّز SBP طموح أبوظبي في التحول إلى مركز عالمي لتطوير الأصول الرقمية التي تضمن أثراً مالياً ومستداماً في آن واحد».