اقتصاد

شراكة بين «سيريوس العالمية» و«كريبتو.كوم» لتعزيز منظومة الترميز والأصول الرقمية في الإمارات

خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت، «سيريوس العالمية القابضة»، الذراع الرقمية للشركة العالمية القابضة، عن شراكة استراتيجية مع «كريبتو.كوم»، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال الأصول الرقمية، من خلال تعزيز تبنّي تقنية البلوك تشين، والبنية التحتية للترميز وفوائد الأصول في العالم الواقعي.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم «كريبتو.كوم»، في المرحلة الأولى، باستكشاف دمج البلوك تشين عالية الأداء التي أطلقتها مؤسسة «إيه دي آي»، المنظمة غير الربحية التي أسستها شركة «سيريوس العالمية القابضة»، ويقع مقرّها في أبوظبي، إذ سيدعم هذا الدمج نمو البنية التحتية الرقمية ذات المستوى السيادي في الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للترميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما ستقوم الشركتان بتقييم فرص إدراج الأصول الرقمية المرتبطة بمنظومة «سيريوس العالمية القابضة» بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمَّزة والعملات المستقرة، وذلك رهناً بمعايير «كريبتو.كوم» الصارمة لإدراج الرموز، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
وسيشمل التعاون أيضاً تقييم استخدام «كريبتو.كوم باي»، عبر شركات محفظة «سيريوس العالمية القابضة».
وفي هذا الإطار، قال إيريك أنزياني، الرئيس ومدير العمليات في «كريبتو.كوم»: «يشكّل توسيع الاستخدام اليومي للعملات الرقمية ركيزة أساسية في رؤيتنا في «كريبتو.كوم»، ونقدّر عالياً التزام دولة الإمارات بترسيخ اعتماد تقنية البلوك تشين».

سيريوس
أبوظبي
الإمارات
الشركة العالمية القابضة
الأصول الرقمية
البلوك تشين
