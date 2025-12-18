"أوبجكت ون" توسّع حضورها في الإمارات مع افتتاح معرض مبيعات رئيسي في العاصمة أبوظبي

تواصل "أوبجكت ون"، شركة التطوير العقاري الرائدة سريعة النمو والحائزة على عدة جوائز مرموقة، توسعها رسمياً في أبوظبي وذلك بإطلاق أول معرض مبيعات لها في العاصمة الإماراتية، مما يمثل إنجازاً مهماً وخطوة كبيرة لتعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.



احتفاءً بهذا الإنجاز، استضافت "أوبجكت ون" فعالية تواصل حصرية بعنوان "لقاء وتحية: استكشفوا سوق العقارات في أبوظبي" في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال المرموق، وذلك بحضور أكثر من ألف مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات ووكالات رائدة ووسطاء عقاريين.



في أجواء حيوية وتفاعلية ملهمة، قام الإعلامي الشهير كريس فيد بإحياء الفعالية التي نالت إعجاب وتقدير جميع الضيوف.



وبهذه المناسبة، علّقت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبجكت ون"، قائلةً: "يشهد سوق أبوظبي تطورات سريعة تفتح المجال لإمكانيات هائلة للمشاريع التي تُركّز على أسلوب الحياة. يعكس افتتاح معرض المبيعات الخاص بنا في أبوظبي واستضافة فعالية "لقاء وتحية" التزامنا ببناء علاقات وطيدة مع الشركاء والعملاء المحليين، حيث يوفر هذا الحدث منصة حيوية محترفي العقارات لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون، والتواصل مباشرة مع المشترين والمستثمرين".

تلتزم "أوبجكت ون" بمواصلة تعزيز نموها في أبوظبي تقديراً من الشركة لمكانة العاصمة باعتبارها من أبرز الوجهات الواعدة للتوسع. بالإضافة إلى معرض المبيعات الجديد، تخطط الشركة لإطلاق العديد من المشاريع القادمة في جزيرة الريم، بدعم من فريق متخصص يُركّز على تقديم مشاريع عقارية بأعلى معايير الجودة تتميز بالتصميم الفريد ومصممة خصيصاً لسوق أبوظبي المتطور.

تواصل شركة "أوبجكت ون" تعزيز أدائها المتميز في دبي، حيث أصبحت بسرعة واحدة من أفضل خمسة عشر شركات تطوير عقاري في غضون ثلاث سنوات فقط. في النصف الأول من عام 2025 وحده، سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في قيمة وحجم المبيعات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. منذ إطلاقها، نجحت "أوبجكت ون" ببيع أكثر من 2,680 وحدة، وتدير محفظة تطوير عقاري تتجاوز مساحتها 4.5 مليون قدم مربع في مجتمعات سكنية عالية الطلب، بما في ذلك قرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، وجميرا جاردن سيتي ومجمع دبي لاند السكني. حالياً، تمتلك الشركة 17 مشروع نشط قائم على التصميم تركز جميعها على الصحة والاستدامة والمعيشة والأسرة والمجتمع، مما يخلق قيمة طويلة الأجل للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

يتمتع سوق أبوظبي ببنية تحتية وأساسيات قوية، مع تزايد طلب المشترين واهتمام متزايد من ذوي الثروات الهائلة والمستثمرين الدوليين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

كما أن استراتيجية التنويع التي تنتهجها الإمارة وعوائد الاستثمار الجذابة تجعلها سوقاً رئيسياً للنمو المستدام طويل الأجل. يشكل دخول "أوبجكت ون" إلى أبوظبي بداية مرحلة جديدة من التوسع، حيث تسخر الشركة سجلها الحافل ونهجها القائم على التصميم لتلبية توقعات المشترين والمستثمرين في العاصمة.



"مادة إعلانية"