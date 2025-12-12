2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025

عجمان (الاتحاد)

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر نوفمبر الماضي، 1552 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية قُدرت بـ2.42 مليار درهم، وبنمو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنّ السوق العقاري واصل خلال شهر نوفمبر نشاطه المتصاعد مدفوعاً بالطلب المتزايد على مختلف أنواع العقارات، ما يعكس حرص المستثمرين على مزاولة أعمالهم في الإمارة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطقها كافة.

وأضاف أنّ حجم التداول بلغ 1.82 مليار درهم من إجمالي 1302 عملية تداول، حيث سجلت منطقة «الرميلة 2» أعلى قيمة مبايعة بـ110 ملايين درهم، في حين سجلت أعلى قيمة مبايعة ضمن مشاريع التطوير العقاري في «جولف أستيت» بـ2.75 مليون درهم.

وأوضح أنّ شهر نوفمبر شهد أيضاً تسجيل 186 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 370.4 مليون درهم، وكانت «النعيمية 1» صاحبة أعلى قيمة رهن بـ66 مليون درهم.

وأشار المهيري إلى أنّ مشروع «مدينة الإمارات» تصدّر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 1» و«الزاهية».