رحلة فلاي دبي الافتتاحية تحط في العاصمة الليتوانية فيلينيوس

دبي (الاتحاد)

احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة فيلنيوس، العاصمة الليتوانية معززة بذلك عملياتها المتنامية في أوروبا الوسطى والشرقية لتفتح بوابة جديدة مهمة للسفر والسياحة والتجارة والرحلات الجوية بين دولة الامارات وليتوانيا.

ومع بدء العمليات إلى فيلنيوس، تُصبح فلاي دبي أول ناقلة وطنية تُوفر رحلات جوية مباشرة بين دبي وليتوانيا، مما يمنح المسافرين خيارات أوسع وراحة أكبر للسفر سواء رحلات العمل أو الترفيه وستشغل الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً توفر رحلات متابعة سلسة عبر مركز الطيران العالمي في دبي.

وقالت نورة جمعة، السفير غير المقيم لدولة الإمارات لدى ليتوانيا: «نحتفل اليوم باطلاق خط جوي جديد بين مدينتين وبلدين، وهذا الخط الجديد من فلاي دبي والذي بربط فيلنيوس ودبي لا يقتصر على إطلاق خط طيران جديد فحسب، بل يتعلق بفتح آفاق واسعة من الفرص أمام دولتين لديهما الكثير لتقدمه لبعضهما بعضاً».

وقال يوراس تامينسكاس، وزير النقل والاتصالات في ليتوانيا: «نحن سعداء بان نرى شركة طيران جديدة رابعة تبدأ عملياتها في ليتوانيا خلال العامين الماضيين هذا يؤكد أن مطار فيلنيوس لا يزال شريكاً آمناً وجذاباً وموثوقاً لشركات الطيران الدولية تمثل رحلات فلاي دبي الجديدة مرحلة مهمة في قطاع الطيران في بلادنا فالربط المباشر مع أحد أهم مراكز النقل الجوي في الشرق الأوسط لا يزيد من سهولة الوصول إلى ليتوانيا ويوسع فرص رحلات الربط فحسب، بل يفتح أيضاً وجهات سفر جديدة تماماً لنا جميعاً، وللقطاعين التجاري والسياحي ومن المتوقع أن تنقل الشركة حوالي 40 ألف مسافر في عامها الأول من التشغيل».

بالإضافة إلى دور الوجهة الجديدة في تعزيز رحلات الربط والمتابعة، من المتوقع أن يدعم خط دبي وفيلنيوس تعاوناً اقتصادياً أقوى، ويجذب الزوار الباحثين عن تجارب ثقافية وترفيهية جديدة، ويفتح فرصاً جديدة للمسافرين الليتوانيين للوصول إلى معالم دبي السياحية عالمية المستوى والوجهات العالمية مثل جزر المالديف وسريلانكا وتنزانيا وتايلاند.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «يؤكد إطلاق رحلاتنا إلى فيلنيوس التزام فلاي دبي بتوسيع الرحلات الجوية المباشرة إلى الأسواق غير المخدومة وستلعب هذه الرحلات الجديدة دوراً مهماً في تعزيز حركة التجارة و السياحة بين دولة الإمارات العربية وليتوانيا، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر ملاءمة ويفتح فرصاً جديدة للشركات والزوار في كلا البلدين نتطلع إلى رؤية هذه الوجهة الجديدة تكتسب شعبية لدى مسافرينا، ونتوجه بجزيل الشكر إلى المطار والسلطات المحلية على دعمهم وترحيبهم بنا».

ومن جهته قال سيموناس بارتكوس، الرئيس التنفيذي لمطارات ليتوانيا: «يشكل إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة إلى مطار فيلنيوس خطوة مهمةً في توسيع خريطة الطيران لدينا وتعزيز الربط الجوي في ليتوانيا. يتيح هذا الخط الجديد مع أحد أهم المراكز في الشرق الأوسط المزيد من الفرص للمسافرين ورجال الأعمال على حدٍ سواء، مع توفير وصولٍ مريحٍ إلى أكثر من 200 وجهة ضمن شبكة الشبكة المشتركة لفلاي دبي وطيران الإمارات العالمية نُقدّر بشكل خاص استعداد الشركة للاستثمار في تطوير السياحة الوافدة إلى دول البلطيق، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لضمان نجاح الرحلات على مدار العام. نحن على ثقةٍ من أن خط دبي سيصبح خياراً جذاباً ومستمراً لمسافرينا».