«إنترناشيونال جولد هولدنج» تبرم شراكة مع «إيه دي أي»

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار في الذهب عالمياً، أعلنت «إنترناشيونال جولد هولدنج - International Gold Holding» دخولها في شراكة استراتيجية مع «إيه دي أي فاوندشن - ADI Foundation» التي أسستها «Sirius International Holding» إحدى شركات مجموعة IHC.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مشروع رائد لرمزنة الذهب على نطاق عالمي واسع، يتيح لملايين الأشخاص حول العالم امتلاك الذهب والاتجار به بسهولة وأمان غير مسبوقين عبر منصات متعددة.

وأعرب الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة انترناشونال جولد القابضة عن اعتزازه بهذه الشراكة مع «ADI Foundation» مما سيسهم في تأسيس مركز عالمي شامل يغطي منظومة متكاملة من العمليات والخدمات الأساسية، ليعيد تشكيل مستقبل أصول الذهب الرقمية على المستوى العالمي.

وأوضح على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي أن أبوظبي تحولت إلى مركز اقتصادي عالمي بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يدعم الاستثمار المالي في أصول الذهب الرقمية.

وبدوره، قال آجاي بهاتيا العضو الرئيس في مجلس «ADI Foundation»: «هذه الشراكة تمثل لحظة انتقالية نربط فيها واحداً من أقدم الأصول في العالم بأكثر البنى التحتية تقدماً رمزنة الذهب ليست مجرد تحويل أصل إلى صيغة رقمية، بل إعادة تصميم دوره في الاقتصاد العالمي وتمكين تداولٍ عابر للحدود وموثوق على نطاق لم يكن ممكناً سابقاً. وما نقوم به اليوم سيؤسس لديناميكية جديدة تعيد صياغة مستقبل أسواق الذهب عالمياً».

ويمثل هذا المشروع تحولاً نوعياً في مسار التحول الرقمي لقطاع الذهب، حيث يعمل على تأسيس مركز عالمي متكامل يغطي منظومة الذهب الرقمية بكامل أبعادها وفق نموذج 360 درجة، بما يشمل مراحل الإنتاج والتوريد والتداول وإدارة الأصول الرقمية المعتمدة على الذهب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مشتركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة تعيد تعريف كيفية وصول الأفراد والمؤسسات إلى الذهب، وتحول المعدن النفيس إلى أصل رقمي عالمي قابل للتداول الفوري، بما يعزز سيولة السوق ويزيد من شفافيته ويمنح المستثمرين فرصاً جديدة غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تكشف الجهتان عن تفاصيل أوسع حول المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، بما في ذلك البنية التقنية، ونموذج الحوكمة، والشراكات الدولية الداعمة له.

وتعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة التطوير العالمي لقطاع الذهب، وخطوة تمهّد لمرحلة جديدة في عالم الأصول الرقمية المدعومة بالذهب الحقيقي.