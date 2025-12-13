«باركن» و«داماك» توقّعان اتفاقية لخمس سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «باركن»أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، اتفاقية استراتيجية لمدة خمس سنوات مع داماك العقارية مع مشاريع تمتد إلى أسواق إقليمية وعالمية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية «باركن» المتواصلة لتوسيع محفظتها وتعزيز حضورها في قطاع مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين وقد صُممت هذه الشراكة لتسهيل انسيابية حركة المرور، وتعزيز تجربة المستخدمين، وتحسين استخدام حوالي 3600 موقف للمركبات عبر محفظة «داماك» من المشاريع العقارية البارزة في كل من دبي وأبوظبي ومن خلال تسخير قدراتها التشغيلية وخبرتها التكنولوجية، تهدف «باركن» إلى تقديم تجربة تنقل حضري عالمية المستوى.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة إدارة ما يقارب 500 موقف مركبات جانبي في «مجتمع داماك هيلز».

بالإضافة إلى ذلك، ستتولى «باركن» تشغيل ما يقارب 2700 موقف مركبات عبر 44 برجاً سكنياً وتجارياً تتوزع عبر مواقع بارزة، بما في ذلك مواقع في داون تاون، ومركز دبي المالي العالمي، ودبي مارينا، والخليج التجاري في دبي، وجزيرة الريم في أبوظبي. وتمثل هذه الاتفاقية أول دخول لـ «باركن» إلى سوق مواقف المركبات في أبوظبي، مما يُعد إنجازاً بارزاً في التوسع الجغرافي للشركة خارج دبي.

وفي إطار التحول التكنولوجي الذي تشهده المنطقة، ستقدم «باركن» مزيجاً من حلول مواقف المركبات للزوار والمستخدمين حاملي التصاريح على المدى القصير والطويل في الأبراج السكنية والتجارية ومراكز التسوق التابعة لـ «داماك» وسيتم دمج هذه المواقع في تطبيق «باركن» للهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء إدارة جميع خدمات مواقف المركبات والوصول إليها من خلال منصة واحدة موحدة. سيعزز هذا التكامل الرقمي راحة المستخدمين ويحسن مجمل تجربتهم.

وسيبدأ تنفيذ الاتفاقية في الربع الأول من عام 2026 وسيشمل الإطلاق دمجاً كاملاً لتقنيات «باركن» المتقدمة مع البنية التحتية الحالية لـ «داماك»، مما يضمن عمل جميع أنظمة دخول المواقف والخروج منها والتحكم بحركة المرور بشكل مترابط ومتكامل دون أي انقطاع أو تأخير، والتعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR)، وأنظمة التطبيق. صُمم نموذج التشغيل الموحد هذا لتقديم أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية وقابلية التوسع عبر جميع المواقع المدارة.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «تُؤكّد شراكتُنا الواعدة مع داماك والممتدة لخمس سنوات، مكانةَ باركن وخبرتها التي تُواصل مسيرة ثلاثة عقود من الريادة في إدارة المواقف، والتقنيات الحديثة، ومنظومات الرقابة وتمثّل هذه الاتفاقية تحالفاً استراتيجياً بين جهتين رائدتين يجمعهما هدفٌ مشترك يقوم على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم تجربة متميّزة للسكان وزوّار دبي ويأتي توسّع باركن إلى إمارة أبوظبي انسجاماً مع توجهاتنا الاستراتيجية في التوسع في أنشطتنا وخدماتنا خارج إمارة دبي ومن خلال هذا التعاون، ستوفر باركن حلولاً مبتكرة وخدمات متكاملة لإدارة المواقف، ترتكز على أحدث التقنيات لدعم منظومة التنقّل الحضري الذكي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقديم تجربة موحّدة تسهم في إثراء رحلة المتعاملين».

ومن جانبه، قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في «داماك العقارية»: «صُممت مجتمعاتنا السكنية الفريدة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع باركن ستضمن أن يحظى المقيمون والزوار بحلول مواقف مركبات عالمية المستوى مدعومة بالتقنيات الذكية. ويؤكد هذا التعاون الواعد على التزامنا بتعزيز رحلة العملاء عبر مشاريعنا».