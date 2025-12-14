«العالمية القابضة» ترفع ملكيتها في «انفيكتوس للاستثمار» إلى %40

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن زيادة حصتها في شركة «انفيكتوس للاستثمار» إلى قرابة 40% بالاستحواذ على 196 مليون سهم، ما أضاف نسبة 17.50% إلى ملكيتها في الشركة، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة بلغت قيمتها نحو 420 مليون درهم.

وتنشط شركة «انفيكتوس للاستثمار» في الممرات التجارية العالمية، حيث تشمل أعمالها تجارة السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل الإمداد.

وقد مكّنها نموذجها المتنوع وتوسعها الدولي من ترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في تدفقات التجارة العالمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وخلال النصف الأول من عام 2025، حققت انفيكتوس للاستثمار زيادة بنسبة 164% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 189.7 مليون درهم.

ووسعت الشركة نطاق عملياتها الجغرافية لتشمل 65 دولة، بعدما دخلت 10 أسواق جديدة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب إحراز تقدم في عدد من صفقات الاستحواذ البارزة، التي تعزز قدراتها في عدة مراحل عبر سلسلة الإمداد من النقل والمعالجة وصولاً إلى التوزيع. ويعكس الاستثمار الإضافي بقيمة 420 مليون درهم ثقة الشركة العالمية القابضة بآفاق النمو المستقبلي لشركة «انفيكتوس للاستثمار»، كما يعزز حضورها الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يأتي رفع ملكيتنا في شركة انفيكتوس للاستثمار تأكيداً لثقتنا الراسخة بتوجهاتها الإستراتيجية ودورها المتنامي في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وفي ظل تزايد الطلب الدولي على حلول التجارة المتكاملة، نرى بأن انفيكتوس تتمتع بمقومات قوية للنمو على المدى الطويل ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة العالمية القابضة بدعم الشركات عالية الأداء، والتي تعزز المرونة والابتكار.



