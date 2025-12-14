"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" شريك استراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

دبي (الاتحاد)

أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجانبين لتهيئة البيئة المحفزة لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، ودعم صناعة المحتوى الهادف القادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في مسيرة التنمية المستدامة.

وتسهم الشراكة بين قمة المليار متابع وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تمكين صنّاع المحتوى والشركات الرقمية الناشئة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير منصة عالمية تجمع نخبة الخبراء ورواد الأعمال والمبدعين لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن الشراكة مع قمة المليار متابع تأتي في إطار جهود الغرفة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن إمارة دبي تمتلك منظومة رقمية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، تجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في نمو الشركات الرقمية وتعزيز توسعها.

وأضاف أن الغرفة تؤمن بأن المحتوى الهادف يشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وأنها تحرص من خلال هذه الشراكة على تمكين صُنّاع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة وذات أثر مستدام، كما تواصل العمل على دعم المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وتساعد المبدعين على تطوير مشاريع قادرة على المنافسة عالمياً.

بدوره، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن قمة المليار متابع تمثل منصة عالمية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قيادة صناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي، كما توفر فرصاً متميزة لتبادل الخبرات، واستكشاف أفكار مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية تعزز نمو الصناعات الإبداعية محلياً وعالمياً.

وأضاف أن الشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعد خطوة استراتيجية لترسيخ المحتوى الهادف وتطوير أساليب مبتكرة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن قمة المليار متابع توفر منصة استراتيجية لصُنّاع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين لعرض ابتكاراتهم ومشاريعهم، وبناء علاقات مع المستثمرين والخبراء، بما يسهم في دفع منظومة الاقتصاد الرقمي نحو مزيد من الابتكار والنمو المستدام.

وتمثل هذه الشراكة فرصة مهمة لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي، أمام الشركات الناشئة وشركات الاستثمار والاستشارات وصناع المحتوى ورجال الأعمال المتخصصين بالاقتصاد الرقمي المشاركين في القمة، وتسليط الضوء على البيئة الرقمية المتقدمة التي توفرها لتطوير الأعمال المبتكرة وتنمية الاقتصاد القائم على الإبداع.