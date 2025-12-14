الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»

14 ديسمبر 2025 21:36

الشارقة (الاتحاد)

 حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»؛ تقديراً لأدائه الاستثنائي في معالجة المدفوعات الآلية، من خلال تحقيقه نسبة نجاح بلغت 99% في التحويلات باليورو و98% في التحويلات بالدولار الأميركي لعام 2024 ما يعكس مستوى عالياً من الدقة والاعتمادية في تنفيذ التحويلات المؤسسية والتجارية دون تدخل بشري.

تسلم الجائزة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي من قبل وفد دويتشه بنك الذي زار مقر المصرف أمس، وضم تسفيتانكا نانكوفا، الرئيس العالمي لمبيعات المؤسسات النقدية وتمويل التجارة في دويتشه بنك، وعدداً من المسؤولين في البنك.
وحضر من جانب المصرف كل من سعيد الأميري، رئيس إدارة الاستثمار والخزينة والمؤسسات المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال المعالجة الإلكترونية المباشرة وتطوير منظومة التحويلات الدولية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وأكد أحمد سعد أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح الإستراتيجية التي ينتهجها مصرف الشارقة الإسلامي في تطوير بنيته التكنولوجية، وتحسين منظومة التحويلات المصرفية من خلال تطبيق معايير عالمية في المعالجة الإلكترونية المباشرة والارتقاء بتجربة العملاء في قطاعي الشركات والمؤسسات، بما يعزز موقع المصرف كجهة موثوقة محلياً وإقليمياً، كما يعكس التكامل بين سياسات الامتثال والإجراءات التشغيلية لدى المصرف وقدرته على مواءمة أنظمة المدفوعات مع متطلبات البنوك المراسلة العالمية، بما يضمن سرعة وكفاءة أكبر في معالجة التحويلات عبر شبكات البنوك.
وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الخدمات المصرفية، حيث يمنحها «دويتشه بنك» للمؤسسات المالية التي تظهر كفاءة عالية في قواعد الامتثال ودقة معالجة المدفوعات الدولية والقدرة على تقليل الأخطاء التشغيلية إلى أدنى مستوياتها، بما ينعكس إيجاباً على سرعة التنفيذ، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء في مختلف الأسواق.

