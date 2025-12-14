عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية

الشارقة (وام)

تواصل «عروض الشارقة للتسوق 2025 - 2026» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعالياتها بنجاح لافت وسط حضور جماهيري من العائلات والمتسوقين الذين توافدوا على مراكز التسوق للاستمتاع بتجربة تسوق مبتكرة.

وقال عبدالعزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، إن الغرفة تنظر إلى هذه العروض، باعتبارها رافداً حقيقياً للاقتصاد المحلي، موضحاً أن تزامن الفعاليات مع موسم الشتاء والإجازات يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز تجارة التجزئة واستقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وشدد على أن التعاون الوثيق مع مراكز التسوق الشريكة يظل ركيزة أساسية لإنجاح العروض الترويجية، وتحقيق أثرها التنموي المنشود في مختلف أرجاء الإمارة.