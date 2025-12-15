الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

الذهب (أرشيفية)
15 ديسمبر 2025 08:33

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4313.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر يوم الجمعة.
وتجاوزت مكاسب الذهب 64 بالمئة منذ بداية العام محطما العديد من الأرقام القياسية، مما يجعله أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.39 بالمئة إلى 4344.80 دولار للأوقية اليوم الاثنين.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.
وارتفعت أسعار الفضة بنحو ستة بالمئة الأسبوع الماضي ليصل إجمالي مكاسبها منذ بداية العام إلى 115 بالمئة مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1741.82 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1493.40 دولار للأوقية.

