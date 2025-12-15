«دبي المالي العالمي» ضمن أفضل 5 مراكز عالمية لمديري صناديق التحوّط



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، وصول عدد صناديق التحوّط المسجّلة لديه إلى 100 صندوق، ما يؤكد مكانته قوة عالمية صاعدة في هذا القطاع الحيوي، ويعزز تقدمه ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز لصناديق التحوّط على مستوى العالم.

وشهد المركز نمواً في عدد صناديق التحوّط المسجلة، حيث ارتفع العدد من 50 صندوقاً مع بداية عام 2024 إلى أكثر من الضعف، بما في ذلك 81 صندوقاً من «نادي المليار دولار» ممن يُديرون محافظاً تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وانضم إلى القائمة مؤخراً كلٌّ من «بارون كابيتال مانجمنت»، و«بلو كريست كابيتال»، و«نايا كابيتال مانجمنت»، و«ناين ماستس كابيتال»، و«نورث روك كابيتال»، و«بيرل دايڤر كابيتال»، و«سيليكت إكويتي جروب»، و«ستراتيجيك إنڤستمنت جروب»، و«سيلفر بوينت كابيتال»، و«سكويربوينت كابيتال»، و«ويلوينج كابيتال جروب».

وتواصل الشركات الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي بوتيرة قياسية، مدفوعة بالمزايا التنافسية المتعددة التي يقدمها، بما في ذلك تمكين مديري الصناديق من الوصول إلى الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأميركا، والاستفادة من قاعدة واسعة من الكفاءات والمواهب المتخصصة في المنطقة، فضلاً عن جذب استثمارات من قبل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق السيادية.

كما يتمتع المركز بمنظومة مصرفية واستشارية متكاملة تُعدّ الأكثر تطوراً في المنطقة، ما يوفر لصناديق التحوّط العاملة ضمنه بيئة مثالية للنمو والتميز.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن ريادة مركز دبي المالي العالمي في قطاع صناديق التحوّط تتجلى في اكتمال منظومته التشغيلية ونضجها، وما يحظى به من ثقة متزايدة، محلياً وعالمياً، ويُسهم نهجنا القائم على تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة النمو المتواصل.

وأضاف أن حجم وعمق مجتمع الاستثمارات البديلة في المركز يعزز مكانة المركز وجهة مالية رائدة في المنطقة، ويرتقي بقدرته على العمل عبر قطاعات الأعمال كافة، ما يدعم جهود عملائه في التأثير على المشهد المالي العالمي انطلاقاً من دبي.

ويُظهر التقرير الأخير الصادر عن مركز دبي المالي العالمي حول مستقبل الاستثمارات البديلة زخماً متصاعداً في هذا القطاع، حيث يُؤكِّد أن الابتكار التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية الداعمة، وتوسُّع قاعدة المستثمرين تشكّل مجتمعةً محركاتٍ رئيسةً لتسريع تدفقات رأس المال نحو فئة الاستثمارات البديلة التي أصبحت مكوّناً أساسياً في بناء محافظ استثمارية متنوعة.

ويُسلّط التقرير بشكل خاص الضوء على تزايُد اهتمام فئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية بهذه الاستثمارات، حيث تضاعفت حصصهم المُخصَّصة لها منذ عام 2008 لتصل إلى نحو 15%.

ويتواصل صعود قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بزخم استثنائي، حيث يحتضن حالياً أكثر من 470 شركة مُتخصصة تحت مظلته.

وتمثل منظومة القطاع المتكاملة منصة فريدة تمنح مديري الأصول إمكانية الوصول إلى إحدى أكبر تجمعات الثروة الخاصة وأكثرها تركّزاً في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم ما يزيد على 250 كياناً عائلياً يعمل من داخل المركز نفسه.

وتعزز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لجذب الثروات هذا النمو، حيث تُشير توقعات شركة «هينلي آند بارتنرز» إلى انتقال نحو 9,800 مليونير إلى الدولة بحلول نهاية العام الجاري 2025، مما يدعم تطور القطاع، ويعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في دبي والإمارات بشكل عام.

