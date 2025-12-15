تعاون بين «فلاي دبي» و«أمازون ويب» لتطوير الإمكانات الرقمية للناقلة



دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي وأمازون ويب سيرفيسز عن تعاون جديد يهدف إلى تطوير القدرات الرقمية لشركة فلاي دبي وتحسين تجربة عملائها من خلال خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز، في خطوة تعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار.

وحضر حفل التوقيع كل من محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي، وفيرنر فوغلز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون.

ويضع التعاون إطاراً تدعم فيه أمازون ويب سيرفيسز فلاي دبي من خلال مشاريع ابتكارية، مع التركيز على مجالات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات الطيران، وتحليلات البيانات، والتعلم الآلي، وتحسين تجربة العملاء، وستدعم هذه المبادرة الخدمات الرقمية للشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وبموجب التعاون، ستعمل فلاي دبي وأمازون ويب سيرفيسز على تطوير وتوسيع نطاق استخدامات رقمية وذكاء اصطناعي عالية التأثير في جميع عمليات الشركة وتجربة عملائها.

وقال محمد حارب المهيري، إن المبادرة علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي نحو التحول الرقمي، فالعمل مع أمازون ويب سيرفيسز، الشركة العالمية الأكثر شمولاً وانتشاراً في مجال الحوسبة السحابية، سيمكننا من إدخال إمكانيات رقمية جديدة تُعزز عملياتنا وترفع مستوى خدماتنا المقدمة لعملائنا، مما يدعم نموذج أعمالنا المرن بشكل أكبر.

ومن جهته قال فيرنر فوغلز، إن قطاع الطيران يشهد لحظةً محوريةً حيث يمكن لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات أن تُحدث ثورةً في كفاءة العمليات وتجربة العملاء، ومن خلال التعاون ستُسهم خدمات أمازون ويب سيرفيسز السحابية في تسريع وتيرة الابتكار عبر توفير تجارب سفر أكثر تخصيصاً للعملاء.