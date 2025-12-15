الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

منح الناقلات الإماراتية رحلات إضافية إلى وجهات غرب حدود أونتاريو-مانيتوبا بكندا

منح الناقلات الإماراتية رحلات إضافية إلى وجهات غرب حدود أونتاريو-مانيتوبا بكندا
15 ديسمبر 2025 15:24

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إنجاز مهم في مجال النقل الجوي بين دولة الإمارات وكندا، عقب مفاوضات النقل الجوي الثنائية، التي جرت خلال مؤتمر مفاوضات خدمات النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAN2025) والتي عقدت في بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان، حيث تم الاتفاق على منح شركات الطيران الوطنية الإماراتية رحلات أسبوعية إضافية للركاب إلى الوجهات الواقعة غرب حدود أونتاريو-مانيتوبا بكندا، مع رفع القيود على ممارسة حقوق الحرية الخامسة وتشغيل أي عدد لرحلات الشحن بين البلدين دون أي قيود.

وتمثّل الخطوة إنجازاً مهماً للناقلات الوطنية الإماراتية، ويعكس قوة الشراكة الإماراتية الكندية، ويعزّز الربط الجوي، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي والتعاون المستقبلي في قطاع الطيران المدني.

أخبار ذات صلة
فضيحة تهز الكرة الأرجنتينية وتُهدد «التانجو»!
5 ملايين طلب على تذاكر كأس العالم

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الإنجاز يعكس قوة وعمق العلاقات الجوية الطويلة بين دولة الإمارات وكندا، ويؤكد حرص الهيئة على تطوير أطر التعاون مع الشركاء الدوليين بما يضمن تلبية احتياجات سوق النقل الجوي، ولقد جاءت هذه المفاوضات لتبرز أهمية المرونة والتنسيق بين الطرفين، وتمكين الناقلات الوطنية الإماراتية من تشغيل رحلات إضافية تلبي الطلب المتزايد على السفر وتدعم نمو القطاع السياحي والتجاري بين البلدين، كما يعكس الإنجاز التزام الهيئة بمواصلة تعزيز الربط الجوي وتطوير البنية التحتية والخدمات بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للطيران المدني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الناقلات الإماراتية
كندا
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©