«الإمارات دبي الوطني» يُصدر سبيكة ذهبية تحمل علامته التجارية

دبي (الاتحاد)

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وكبار المسؤولين في المجموعة.

وتعتبر «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة للمدخرين والمستثمرين، وتشكّل محطة مهمة في مسيرة نمو قطاع الذهب بدبي.

ويساهم إطلاق السبيكة الذهبية بتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في الذهب، وتتماشى هذه الخطوة كذلك مع الرؤية الوطنية الأوسع لتحفيز الابتكار المالي، وتنويع الأصول، وتسريع أجندة التحول الرقمي، مما يعزّز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كلاعب رئيسي في تنفيذ هذه الأجندة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن إطلاق سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية تشكّل محطة مهمة في مسيرة التحوّل التي يخوضها بنك الإمارات دبي الوطني، ويعكس الإصدار مكانة البنك في القطاع المصرفي وقدرته على إطلاق منتجات نوعية تلبي تطلعات المستثمرين وتحقق التنافسية العالمية في القطاع المصرفي.

وأضاف سموه إن هذا الإصدار خطوة في مسار جهودنا نحو تحقيق مزيد من الابتكار والتنافسية في أسواق الذهب بدعم من القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزّز هذه السبيكة إرثنا الغني، وتعكس جهودنا المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتسريع مسار التنمية في المنطقة.

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني جزءاً من مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1963 عندما أصدرنا أول خطاب اعتماد، وقد ساهم ذلك في فتح آفاق تجارة الذهب، ونواصل اليوم هذا الإرث كأول بنك يُصدر سبيكة ذهبية تحمل علامته التجارية، كمنتج استثماري، لنجمع بذلك بين عراقة التقاليد والابتكار.

وستكون سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية متاحة للبيع أمام جميع عملاء البنك بشكل شهادة ذهب من بنك الإمارات دبي الوطني قابلة للاستبدال في أي وقت.

وتتيح شهادة الذهب من بنك الإمارات دبي الوطني للمستثمر حفظ السبيكة الذهبية لدى البنك أو استلام الذهب بناءً على طلب العميل.

وستكون شهادة الذهب من بنك الإمارات دبي الوطني متاحة لجميع عملائه من خلال مديري علاقاتهم وعلى المنصة الرقمية أيضاً، وستكون السبيكة متاحة بفئات 10 و50 و100 جرام مختومة مع شعار بنك الإمارات دبي الوطني، وتأتي كل سبيكة مع شهادة لإثبات أصالتها وملكيتها.