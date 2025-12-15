«ايدج» أول مركز خدمة معتمد في المنطقة لمحركات رولز رويس

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت «هورايزن» أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أول مركز خدمة معتمد للعملاء في المنطقة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم لمحركات رولز رويس من طراز «M250» و«RR300».

ويتيح هذا المركز المعتمد إمكانية إنجاز العمل في وقت قياسي، وتعزيز قدرات الخدمة، وتقديم خدمات عالية الجودة معتمدة من رولز رويس في مرافق هورايزن بمدينة العين.

ويمثل هذا الإنجاز إسهامًا هامًا في تطوير القدرات الإقليمية والوطنية في قطاع الطيران، مع تعزيز المحتوى المحلي.

ويسهم حصول «هورايزن» على اعتماد رولز رويس في تمييزها عن جميع مزودي الخدمات الآخرين، إذ يضمن ذلك على استيفاء الأكاديمية للمتطلبات الصارمة وأعلى معايير الجودة، مما يضمن الكفاءة والموثوقية كمزود رائد نسبة إلى الأداء المتميز من خلال خدمات استثنائية، مما يعزز مكانة «هورايزن» كمزود معتمد ورائد للدعم والتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط.

