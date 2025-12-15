الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ايدج» أول مركز خدمة معتمد في المنطقة لمحركات رولز رويس

«ايدج» أول مركز خدمة معتمد في المنطقة لمحركات رولز رويس
15 ديسمبر 2025 16:14

 

أبوظبي (الاتحاد)
أصبحت «هورايزن» أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أول مركز خدمة معتمد للعملاء في المنطقة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم لمحركات رولز رويس من طراز «M250» و«RR300».
ويتيح هذا المركز المعتمد إمكانية إنجاز العمل في وقت قياسي، وتعزيز قدرات الخدمة، وتقديم خدمات عالية الجودة معتمدة من رولز رويس في مرافق هورايزن بمدينة العين.
ويمثل هذا الإنجاز إسهامًا هامًا في تطوير القدرات الإقليمية والوطنية في قطاع الطيران، مع تعزيز المحتوى المحلي.
ويسهم حصول «هورايزن» على اعتماد رولز رويس في تمييزها عن جميع مزودي الخدمات الآخرين، إذ يضمن ذلك على استيفاء الأكاديمية للمتطلبات الصارمة وأعلى معايير الجودة، مما يضمن الكفاءة والموثوقية كمزود رائد نسبة إلى الأداء المتميز من خلال خدمات استثنائية، مما يعزز مكانة «هورايزن» كمزود معتمد ورائد للدعم والتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط.
 

أخبار ذات صلة
«إيدج» و«إكستشينج إنكوم كوربوريشن» تعزّزان تعاونهما في مجالات الطيران والدفاع
تحالف بين «إيدج» و«سبيس 42» للتصنيع المحلي لأنظمة اتصالات الأقمار الصناعية
ايدج
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©