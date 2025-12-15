الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«موانئ أبوظبي» و«الموانئ الكويتية» تبحثان التعاون في تطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة

«موانئ أبوظبي» و«الموانئ الكويتية» تبحثان التعاون
15 ديسمبر 2025 16:18


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ الكويتية، المطور والمدير الرئيسي للعديد من الموانئ التجارية والمناطق اللوجستية في دولة الكويت، لبحث سبل التعاون في تطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت في العاصمة الكويت، معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. ووقع المذكرة كل من الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع.
وبدورها ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي لإتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة.
وقال الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية: «تأتي المذكرة في إطار حرص مؤسسة الموانئ الكويتية على تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في قطاع النقل البحري والموانئ، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي البيني على أسس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة ويسرنا العمل مع مجموعة موانئ أبوظبي، الممكِّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، في مشروع تطوير ميناء الشعيبة والمتمثل بتشغيل محطة الحاويات والأرصفة التابعة لها، ونحن على يقين بأن التعاون سيسهم في تعزيز قدرات الميناء وتمكينه من دعم حركة التجارة والنقل البحري في دولة الكويت».
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «سعداء بهذا التعاون الذي يجسد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة ممثلة بمؤسسة الموانئ الكويتية، ينسجم هذا التعاون مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي انطلاقاً من كونها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية والتجارية ومطوراً عالمياً للموانئ والمحطات البحرية والبنى التحتية ذات الصلة، بتوظيف خبراتها الواسعة لإنجاح هذا المشروع».

 

