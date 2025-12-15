«صندوق خليفة» و«HUB71» يُطلقان برنامجاً لتمكين روّاد الأعمال في العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وHub71، عن توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق «برنامج مزن Hub71»، وهو مبادرة مصممة لتمكين الروّاد وأصحاب الأعمال الإماراتيين في المراحل الأولى من رحلتهم مع ريادة الأعمال.

وقامت بتوقيع الاتفاقية موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، وأحمد علي علوان الرئيس التنفيذي لـHub71.

وبموجب الاتفاقية، سيُقدّم «برنامج مزن Hub71» الدعم لما يتراوح بين 10 و15 شركة ناشئة إماراتية في كلّ مجموعة، حيث سيوجّه مؤسسي الشركات في رحلة مكثّفة تمتد لثلاثة أشهر، لتحويل أفكارهم إلى منتجات أولية قابلة للاختبار MVP.

ويُقام هذا البرنامج في «مزن هب العين» الجديد الذي أنشأه صندوق خليفة في مدينة العين، ضمن إطار استراتيجيته الهادفة إلى بناء منظومة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويجسّد هذا التعاون رؤية «اقتصاد الصقر» في إمارة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق التنويع والاستدامة والابتكار.

وتعكس هذه الاتفاقية مهمة صندوق خليفة في تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين وتعزيز التعاون بين القطاعات من خلال شراكاته مع مختلف الجهات.

ومن خلال الجمع بين خبرة صندوق خليفة الواسعة في رعاية الكفاءات الوطنية ودعم تطوير المشاريع الإماراتية، وخبرة Hub71 العميقة في تنمية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، تتيح هذه الشراكة منظومة دعم شاملة للمؤسسين في جميع مراحل رحلتهم نحو الريادة. كما تمكّن الاتفاقية الجانبين من تعزيز التعاون في تصميم برامج متخصّصة وفق معايير دولية.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة: «نلتزم في صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز الابتكار، ودعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، وتماشياً مع هذا الالتزام، يسرّنا التعاون مع Hub71 لإطلاق برنامج مزن Hub71، الهادف إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين في مدينة العين، ومن خلال هذا البرنامج، سيتعاون الطرفان على دعم ما بين 10 إلى 15 شركة ناشئة عبر مسار مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يتضمن التدريب والإرشاد وتسهيل الوصول إلى الأسواق. يعكس مزن هب رسالة صندوق خليفة في تمكين الكفاءات الوطنية والمساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، وندعو رواد الأعمال الإماراتيين للمشاركة فيه والاستفادة مما يقدّمه من فرص متنوعة».

ومن جانبه، أكّد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71 على التزام المنظومة الثابت بدعم روّاد الأعمال المواطنين في رحلتهم الريادية.

وقال: «يُجسّد تعاوننا مع صندوق خليفة في إطار «برنامج مزن Hub71» هذا الالتزام من خلال توفير مسارات جديدة للشباب الإماراتي لتحويل أفكارهم إلى شركات مبتكرة. ومن خلال التوجيه والموارد والوصول إلى الأسواق، نمكّن الجيل الجديد من روّاد الأعمال الإماراتيين من بناء مشاريع تُسهم في خلق قيمة اقتصادية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز متميز لريادة الأعمال».

يمتد برنامج «مزن» على مدى ثلاثة أشهر، ويشمل ثلاث مراحل رئيسة، وهي، مرحلة الأكاديمية،ومرحلة التحقق، ومرحلة وضع النماذج الأولية.

ومن خلال البرنامج، سيتعاون صندوق خليفة وHub71 عن قرب لتمكين الشباب الإماراتي وتنمية الكفاءات الوطنية، ودفع مسيرة الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات. كما سيربط البرنامج بين مؤسسي الشركات الناشئة وبين المستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين وفرص دخول السوق.

وسيشارك المؤسسون في أنشطة أسبوعية تشمل ورش عمل وجلسات إرشاد ومتابعات دورية لاستعراض مراحل التقدّم.

وسيُسهم «برنامج مزن Hub71» أيضاً في دمج المؤسسين ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي، بما يضمن لهم وصولاً مستداماً إلى الموارد والفرص الداعمة لنموّ الأعمال، وتعزيز القدرات الوطنية، وتمكين المواهب الإماراتية، ودفع رؤية أبوظبي نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة.