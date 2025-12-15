الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مركز عجمان للتحكيم يستعرض خدماته مع وفد غرف كردستان العراق

مركز عجمان للتحكيم يستعرض خدماته مع وفد غرف كردستان العراق
15 ديسمبر 2025 18:05


عجمان (الاتحاد)
استقبلت غرفة عجمان ومركز عجمان للتحكيم، وفد اتحاد غرف تجارة كردستان العراق، لبحث تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التوفيق والتحكيم التجاري.
واستقبل الوفد محمد راشد السويدي رئيس مجلس أمناء المركز للتحكيم، بحضور على راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في الغرفة، وهندي عبيد المطروشي - أمين عام المركز للتحكيم، وترأس الوفد الدكتور محمد شهاب أمين رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، وضم كيلان سعيد عزيز رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل وعدد من مسؤولي اتحاد غرف إقليم كردستان العراق وغرفة أربيل.
وأكد السويدي أن التحكيم التجاري ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استدامة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن مركز عجمان للتحكيم تحت مظلة غرفة عجمان حريص على توفير منصة تحكيم محدثة ومتطورة تعتمد أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقدم هندي المطروشي، نبذة عن أهداف مركز عجمان للتحكيم ومنها «توفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات، ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم، وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال»، كما تعرف الوفد على اختصاصات المركز.
وأوصى اللقاء بضرورة توقيع اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، بما يضمن تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير آليات التحكيم والتسوية الودية بين الجانبين.
كما قدمت غرفة عجمان نبذة حول فرص الاستثمار في مختلف القطاعات «الصناعية، التجارية، السياحية، التعليمية، الصحية، العقارية، الخدمية، والبناء والتشييد»، وجهود الإمارة في توفير بيئة أعمال جاذبة تدعم نمو الأعمال واستدامتها، عبر توفير خدمات متكاملة لسهولة ممارسة الاعمال وتلبية احتياجات المستثمرين مجتمع الاعمال.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد شهاب بتنوع خدمات مركز عجمان للتحكيم وما يمتلكه من خبرات وإمكانات متقدمة في مجال التوفيق والتحكيم التجاري، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم آفاق التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
مجلس إدارة «غرفة عجمان» يناقش مشاريع 2026
«غرفة عجمان» تشارك في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني
غرفة عجمان
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©