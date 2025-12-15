«مبادلة» و«بارينغز» تطلقان شراكة عالمية بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في الديون العقارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «بارينغز»؛ إحدى أبرز شركات إدارة الاستثمار في العالم والتابعة لشركة «ماس ميوتوال»، عن إطلاق شراكة عالمية جديدة في مجال ديون العقارات بقيمة 500 مليون دولار.

وبموجب هذه الشراكة، ستستثمر مبادلة مع «ماس ميوتوال»، فيما ستكون «بارينغز» الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع المشترك.

وسيجمع المشروع المشترك بين الخبرة الواسعة التي تتمتع بها «بارينغز» في مجال ديون العقارات وبين المنصة الاستثمارية العالمية لمبادلة، وذلك بهدف توفير حلول ائتمانية مبتكرة في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تأتي هذه الشراكة، التي تُعد امتداداً للعلاقة الاستراتيجية الراسخة بين مبادلة و«بارينغز»، بهدف تعزيز محفظة مبادلة المتنوعة في مجال ديون العقارات، علاوة على ترسيخ مكانة «بارينغز» كإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية المتنوعة.

وستركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في قروض العقارات الممتازة وقروض العقارات التابعة عبر مختلف فئات الأصول العقارية. وسيستفيد المشروع المشترك من الفرص التي تتيحها منصة «بارينغز» التي تدير أصول ديون عقارية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، إضافةً إلى سجل أدائها القوي وانتشارها العالمي.

وأكد عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة أهمية توسيع شراكة مبادلة للاستثمار مع (ماس ميوتوال) و(بارينغز) عبر إطلاق هذا المشروع المشترك الجديد.

وقال: السجل القوي والحافل للشركاء، وقدراتهم المتميزة في ابتكار الصفقات وإدارة المحافظ الاستثمارية، جميعها عوامل تعزز استراتيجية مبادلة الاستثمارية الحالية، وتُمكّننا من الوصول إلى المزيد من الفرص عالية الجودة في أسواق الائتمان العقاري العالمية، ومن خلال هذا التعاون، نرى بأننا معاً في موقعٍ مثالي لاقتناص فرص استثمارية جديدة، وتقديم حلول تمويل مبتكرة تحقق قيمة قوية ومستدامة للشركاء.

بدوره لفت مايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز إلى أهمية تعزيز الشراكة مع مبادلة من خلال هذا المشروع الحيوي.

وقال: من خلال الجمع بين الخبرة العميقة التي تتمتع بها (بارينغز) على مدى عقود في أسواق الائتمان والمنصة الاستثمارية العالمية ذات المستوى الرفيع لمبادلة، نؤسس لتحالف قوي قائم على التعاون والرؤية المشتركة، ويضعنا هذا الجهد المشترك في موقع يتيح لنا تقديم حلول تمويل مبتكرة عبر أهم المناطق العالمية، واغتنام الفرص الناتجة عن تحولات الأسواق، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيمكننا من تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائنا والشركاء في هذا المشروع.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد زخماً كبيراً من الفرص في أسواق العقارات العالمية، مدفوعة بتراجع البنوك عن الإقراض، وارتفاع متطلبات إعادة التمويل، إضافة لتزايد الإقبال على الائتمان الخاص.