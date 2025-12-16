الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في يناير، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 بالمئة ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار. وقفز الذهب بأكثر من 64 بالمئة هذا العام، محطماً عدداً من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 63.60 دولار للأونصة. وكانت قد سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 64.65 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.



وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1797 دولاراً، بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1561.94 دولار للأونصة.