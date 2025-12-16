الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة
16 ديسمبر 2025 07:56

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في يناير، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 بالمئة ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار. وقفز الذهب بأكثر من 64 بالمئة هذا العام، محطماً عدداً من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 63.60 دولار للأونصة. وكانت قد سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 64.65 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

 وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1797 دولاراً، بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1561.94 دولار للأونصة.

أخبار ذات صلة
الفضة فوق 65 دولاراً للمرة الأولى والذهب يصعد
الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©