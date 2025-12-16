"العربية للطيران" تطلق رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة وميونيخ

أطلقت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة وميونيخ، لتكون بذلك أول وجهة ألمانية تخدمها الشركة مباشرة من مطار الشارقة الدولي.

ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة إيرباص A320neo الحديثة، والتي توفر للمسافرين مزيداً من الراحة خلال الرحلة.

وتم تنظيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية عند وصولها إلى مطار ميونخ، بحضور مسؤولين من العربية للطيران وإدارة مطار ميونيخ الدولي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، إن البدء بتسيير المجموعة لرحلات مباشرة إلى ميونيخ انطلاقاً من الشارقة، يعد إضافة مهمة تعزز من حضور المجموعة المتنامي في القارة الأوروبية، لافتا إلى أن ميونيخ تُمثّل مركزاً ثقافياً واقتصادياً مهماً، وتوفير خدمة السفر المباشرة للعملاء تعكس التزام طيران العربية المستمر بإضافة وجهات رئيسية جديدة لمسافريها، وتقديم خيارات سفر إضافية تتميز بالقيمة المضافة .

من جانبه قال أوليفر ديرش نائب الرئيس في مطار ميونخ، إن إطلاق شركة العربية للطيران رحلاتها الجديدة بين الشارقة وميونخ يعد قيمة إضافة إلى شبكة وجهات مطار ميونيخ الدولي، ويعزز من خيارات السفر أمام المسافرين، بجانب دور المطار الحيوي في توفير خط سفر جوي مباشر بين الخليج وأوروبا.

وتأتي ميونخ ضمن خطط التوسع الاستراتيجية للعربية للطيران في أوروبا انطلاقاً من دولة الإمارات، والتي تشمل حالياً وجهات رئيسية مثل فيينا وأثينا وميلانو و بيرغامو وكراكوف ووارسو شوبن وسرعان ما ستضاف إليها مطارات وارسو مودلين وبراغ.