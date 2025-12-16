سهيل المزروعي: الإمارات تبني نموذجاً عالمياً متوازناً للتحول في الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، النسخة الثالثة من منتدى الإمارات للطاقة 2025، في أبوظبي بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين، في منصة وطنية جامعة تهدف إلى تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

وشهد المنتدى إطلاق النسخة السادسة من تقرير حالة الطاقة في دولة الإمارات، الذي يقدّم قراءة شاملة لأبرز المستجدات والتحولات في القطاع، عبر 7 فصول تستعرض السياسات الوطنية والرؤى الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية الداعمة لإعادة صياغة منظومة إنتاج واستهلاك الطاقة، بما ينسجم مع هدف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وجرى إعداد التقرير، بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين، مستنداً إلى إسهامات نخبة من الخبراء والمتخصصين في القضايا المرتبطة بالحياد الصفري ومستقبل الطاقة، وحظي التقرير بدعم دائرة الطاقة – أبوظبي بصفتها الراعي الرئيس، وكل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) راعياً بلاتينياً، وهيئة البيئة – أبوظبي راعياً ذهبياً، إضافة إلى شركة دولفين للطاقة راعياً فضياً.

سهيل المزروعي خلال المنتدى (من المصدر)



وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن منتدى الإمارات للطاقة يعكس التزام الدولة الراسخ ببناء قطاع طاقة مستدام ومرن قادر على مواكبة التحولات العالمية، مشيراً إلى أن تقرير حالة الطاقة في الإمارات يُعد مرجعاً وطنياً يوثق حجم التقدم المحقق، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التحول في القطاع، القائمة على الشراكات الفاعلة، والابتكار، وصياغة السياسات المستندة إلى البيانات، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وقال معاليه: إن ما تحققه دولة الإمارات في قطاع الطاقة اليوم هو ثمرة رؤية قيادية استباقية آمنت بأن أمن الطاقة والاستدامة مساران متكاملان، مؤكداً أن الدولة، من خلال الاستثمار في الحلول العملية، والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، واتباع نهج متوازن يراعي متطلبات النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات، تواصل تقديم نموذج عالمي واقعي للتحول في الطاقة، عبر تحويل الالتزامات المناخية إلى فرص تنموية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تُسهم في تسريع العمل المناخي، وضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وتضمّنت النسخة الثالثة من منتدى الإمارات للطاقة 2025، جلسة شبابية خصصت لتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة مستقبل الطاقة في الدولة، حيث استعرض المشاركون من الجيل الشاب رؤاهم وأفكارهم حول قضايا التحول الطاقي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، بما يعكس إيمان الدولة بدور الشباب كشركاء في صناعة المستقبل.

كما اشتمل المنتدى على جلستين تقنيتين ناقشتا آفاق الاستثمار، وديناميكيات الأسواق في مرحلة التحول في قطاع الطاق، إلى جانب دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير في دعم منظومة الطاقة المستقبلية، على أن تُسهم مخرجات هذه الجلسات في توجيه سياسات ومبادرات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد منتدى الإمارات للطاقة منصة وطنية رائدة تُنظَّم كل عامين، تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحتفي بالمنجزات الوطنية، وتدعم رسم خريطة طريق مستقبلية تعزز استدامة قطاع الطاقة، وترسّخ ريادة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما كرم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الفائزين والمشاركين في جائزة الإمارات لإدارة الطاقة 2025 بنسختها التاسعة، وذلك خلال فعاليات منتدى الإمارات الثالث للطاقة.

وشهدت الجائزة مشاركة سبع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، قدّمت ملفات متقدمة استعرضت تجاربها في تطبيق نظام إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001 وتحقيق خفض فعّال في استهلاك الطاقة.

وتعد الجائزة النسخة الوطنية لبرنامج «الريادة في إدارة الطاقة» التابع لاجتماعات الطاقة النظيفة (Clean Energy Ministerial)، وتشكل منصة رائدة لتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة، وتحفيز المؤسسات على تبني أفضل الممارسات المستدامة.

وضمت قائمة الجهات المشاركة، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبلدية دبي (بمشاركتين من إدارة التراث العمراني والآثار وإدارة الصيانة العامة)، وشركة العربية لصناعة الأسمنت، ومجموعة إمستيل، إضافة إلى شركة إينوك للتجزئة، ومجموعة أغذية.

وأسفرت النتائج عن فوز مجموعة إمستيل بالمركز الأول، فيما حلّت بلدية دبي – إدارة التراث العمراني والآثار في المركز الثاني، وجاء المركز الثالث من نصيب مجموعة أغذية. وتسهم مشاركة المؤسسات الحاصلة على شهادة ISO 50001 في دعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وتحقيق المستهدف الوطني بخفض الطلب على الطاقة بنسبة 42%.