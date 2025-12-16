«بن غاطي العقارية» تطلق «مدينة مرسيدس-بنز» باستثمارات 30 مليار درهم



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بن غاطي العقارية تجديد تعاونها مع علامة مرسيدس-بنز من خلال إطلاق مشروع «مساكن مرسيدس بنز- مدينة بن غاطي»، الذي يشكل أول مدينة عمرانية متكاملة في تاريخ الشركة بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليار درهم.

ويأتي هذا الإعلان استناداً إلى النجاح اللافت الذي حققه التعاون السابق، والذي أسهم في ترسيخ مكانة الشراكة على المستوى الدولي، وتعزيز حضور بن غاطي مطوراً قادراً على تقديم مشاريع نوعية ترتقي بالمعايير العمرانية في دبي. وتمتد المدينة الجديدة على مساحة ما يقارب عشرة ملايين قدم مربعة في منطقة ميدان، لتكون من أكبر المشاريع الحضرية في دبي، حيث يجري تطويرها وفق مخطط رئيسي شامل يقوم على إنشاء مدينة متعددة الأبراج تعتمد الهوية التصميمية المميزة لمرسيدس-بنز، وتعمل ضمن منظومة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن الراقي ووسائل التنقل المتقدمة والبنية المجتمعية الحديثة في إطار عمراني واحد.

ويستند المشروع إلى مفهوم «مدينة داخل المدينة»، حيث تتكامل مكونات الحياة اليومية ضمن بيئة حضرية مترابطة تتيح سهولة الحركة وتعدد التجارب، وتم تطوير المخطط ليقدم نموذجاً عمرانياً يجمع بين أسلوب الحياة العصري والمرافق الثقافية والترفيهية والتجارية، إلى جانب المساحات الخضراء والممرات الحيوية التي توفر بيئة متوازنة لا يحتاج فيها السكان إلى مغادرة محيطهم لتلبية احتياجاتهم. وقد روعي في تصميم المدينة دمج الراحة بالجمال الوظيفي، بما يتيح تجربة معيشية متكاملة تعكس طابع دبي العصري وتوجهها نحو تطوير مجتمعات حضرية متقدمة.

وفي تعليقه على المشروع، أكد المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تجديد التعاون مع مرسيدس-بنز يعكس رؤية مشتركة تقوم على التميز والابتكار وجودة التصميم.

وأوضح أن «مساكن مرسيدس بنز- مدينة بن غاطي» يمثل تجربة حضرية متكاملة تتجاوز مفهوم التطوير العمراني التقليدي، من خلال دمج الفخامة والابتكار في مدينة نابضة بالحياة في قلب دبي.

وأعرب عن ثقته بأن المشروع سيشكل إحدى الوجهات العمرانية البارزة في الإمارة، لما يتسم به من رؤية معمارية متقدمة وتخطيط حضري شامل يعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تطوير المجتمعات المستقبلية.

وأكد ماتياس جيسن، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن التسويق والمبيعات في مرسيدس-بنز أن تقديم تجارب استثنائية للعملاء يمثل ركناً أساسياً في نهج مرسيدس-بنز، موضحاً أن المشروع الجديد يعزز هذا النهج من خلال الارتقاء بتجربة السكن إلى مستوى يرسخ علاقة أعمق بين الإنسان وبيئته العمرانية. وأضاف أن المشروع يجسد قدرة العلامة على تطوير وجهات سكنية تمنح شعوراً حقيقياً بالانتماء، وتوفر بيئة يمكن للمرء أن يعتبرها منزلاً بكل ما يحمله المفهوم من معانٍ وتفاصيل.