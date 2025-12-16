نمو الطلب على العقارات الفاخرة في أبوظبي



سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب على شراء واستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي خلال العام الحالي، لاسيما بمناطق السعديات وياس، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار بمعظم المناطق.

وبحسب مركز أبوظبي العقاري، شهد قطاع الشقق الفاخرة نمواً سريعاً، حيث مثّل 57% من قيمة مبيعات الشقق في النصف الأول من عام 2025، أي أكثر من ضعف حصته في عام 2023، مع بروز جزيرة السعديات كنقطة جاذبة لإطلاق المشاريع الفاخرة جداً.

وأكد «تقرير السوق العقاري» الصادر عن المركز مؤخراً تحقيق القطاع العقاري بأبوظبي أقوى أداء نصف سنوي للقطاع على الإطلاق، مدفوعاً بنمو التعداد السكاني، والاستثمار الأجنبي، والتحول نحو المشاريع العقارية الفاخرة، مشيراً إلى النمو المتزايد في قطاع العقارات الفاخرة.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن أبوظبي تُعدُّ وجهة جاذبة للاستثمار في العقارات الفاخرة، في ظل ما توفره من مستوى معيشة متميزة، بجانب توافر الأمن والأمان، ما يجعل الإمارات بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.



وجهة جاذبة

وقال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات أن أبوظبي تُعد وجهة جاذبة للاستثمار في العقارات الفاخرة مع جذب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، موضحاً أن الإمارة توفّر مستوى حياة ومعيشة مرتفعاً.

وبحسب تقرير كوليرز العقاري للربع الثاني من عام 2025، سجلت أسعار مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس ربع سنوي وأكثر من 25% سنوياً، حيث شهدت المجمعات السكنية الفاخرة نمواً سنوياً تجاوز 35%، وعكست مبيعات الفلل هذا الاتجاه، حيث سجلت زيادات ربع سنوية بنسبة 8% وسنوية بنسبة 25%.

وأوضح التقرير أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي شهد نمواً قوياً في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق بنسبة 6% على أساس ربع سنوي و13% على أساس سنوي، وسجلت القطاعات المتوسطة والمنخفضة مكاسب سنوية تراوحت بين 15% و25%، بينما ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 5% إلى 10% على أساس ربع سنوي و5% إلى 18% على أساس سنوي، كما شهدت أسعار إيجارات الفلل زخماً إيجابياً في جميع المناطق ومستويات الجودة، بنمو 3% على أساس ربع سنوي و4% إلى 15% على أساس سنوي.

وأشار نعيمات إلى ارتفاع الطلب على شراء الشقق والفلل السكنية الفاخرة التي يتم طرحها حاليا، لاسيما بجزيرتي ياس والسعديات.

وأعلنت شركة الدار العقارية مؤخرا بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد «ياس ليفنج» خلال أيام فقط من طرحه في السوق، محققةً مبيعات إجمالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم.

العمل والاستثمار

بدوره، أشار رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية إلى جاذبية السوق العقاري في أبوظبي للأثرياء من كافة دول العالم، في ظل توفر العديد من التسهيلات الجاذبة للاستثمار بالدولة، وارتفاع العائد الاستثماري، فضلاً عن توافر الأمن والأمان، ما يجعل الإمارات بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وكشف تقرير «السكن الفاخر 2025» الصادر عن شركة «ألتراتا» مؤخرا وبدعم من شبكة «ريلم»، عن استمرار صعود مدينتي أبوظبي ودبي كوجهتين رئيسيتين للأثرياء حول العالم لامتلاك العقارات الفاخرة، سواء مساكن أساسية أو منازل ثانية، بفضل مزيج من السياسات الجاذبة، والمقومات الاقتصادية، والأنماط المعيشية الفاخرة.

وذكر أن أبوظبي تشهد توسعاً في مشروعات راقية في مناطق مثل جزيرة السعديات، إلى جانب مشاريع سياحية كبرى، مثل منتجع ديزني لاند المخطط له في جزيرة ياس.

وأشار الطوباسي إلى أن جزيرة السعديات تُعدّ من أفضل المناطق من حيث الطلب على شراء الشقق والفلل الفاخرة بأبوظبي.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي خلال النصف الأول من 2025، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى بقائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، تلتها شاطئ الراحة، ثم جزيرة السعديات، ثم جزيرة المارية، ومارينا أبوظبي.

كما حلّت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، تلتها جزيرتي السعديات، والجبيل، ثم منطقة المطار، والجرف.

ثروات عالية

أعلنت شركة الدار العقارية يوليو الماضي عن إتمام صفقة قياسية لبيع قصر فائق الفخامة مكوّن من ثماني غرف نوم بقيمة 400 مليون درهم في «فايا السعديات»، ما يجعله أغلى منزل يُباع في أبوظبي على الإطلاق، ما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.

وجاءت الصفقة عقب بيع الدار لوحدة بنتهاوس في مشروع «نوبو ريزيدنسز أبوظبي» في السعديات بـ137 مليون درهم.

وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت الدار مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم في جزيرة السعديات، ما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين المحليين والدوليين بالجزيرة.