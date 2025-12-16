«تدرا» تعزز شراكاتها الدولية مع إستونيا لتبادل الخبرات في التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، معالي ليزا باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في المقر الرئيسي لـ«الهيئة» في العاصمة أبوظبي، وتأتي هذه الزيارة تعزيزاً لجهود «الهيئة» في بناء شراكات دولية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الرائدة عالمياً في التكنولوجيا، والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

وقدم فريق «تدرا»، خلال اللقاء، عرضاً تقديمياً شاملاً، استعرض فيه الدور المحوري الذي تضطلع به «الهيئة» في قيادة مسيرة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وتناول العرض أحدث التوجهات الاستراتيجية والممكنات الرقمية التي توفرها «الهيئة» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي المستدام.

وفي هذا السياق، رحب المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بزيارة الوزيرة الإستونية، وقال: «تجسد هذه الزيارة حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات معرفية مع الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مضمار الرقمنة، مثل جمهورية إستونيا، ونحن في تدرا نؤمن بأن تبادل قصص النجاح والخبرات هو الطريق الأمثل لاستشراف المستقبل، وقد شكّل اللقاء فرصة مثالية لاستعراض نموذج دولة الإمارات الريادي في الحكومة الرقمية، ومناقشة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون جسراً للتنمية المستدامة وخدمة الإنسان».

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العمل المشترك، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، والاستفادة من التجربة الإستونية المتميزة في مجال الرقمنة والحوكمة الإلكترونية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين الطرفين لتبادل الرؤى المستقبلية التي تخدم قطاع التكنولوجيا والرقمنة في كلا البلدين.