«جلفتينر» تعتزم إنشاء أول ميناء جاف متصل بشبكة السكك الحديدية في أوغندا



الشارقة (الاتحاد)

أكدت «جلفتينر»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقديم حلول الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، دخولها في مفاوضات متقدمة مع حكومة جمهورية أوغندا لإنشاء أول ميناء جاف متصل بشبكة السكك الحديدية في البلاد.وعقدت الشركة ممثلة برئيسها التنفيذي للمجموعة فريد بلبواب اجتماع رفيع المستوى مع فخامة يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، إلى جانب كبار أعضاء الحكومة، بمن فيهم وزير الأشغال والنقل والنائب العام في ستيت لودج في ناكاسيرو.

وتركزت المحادثات على رؤية مشتركة لإنشاء منظومة لوجستية حديثة متصلة بشبكة السكك الحديدية، تسهم في تبسيط حركة البضائع، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وتحفيز التجارة الإقليمية على نطاق أوسع.

وقال فريد بلبواب: «سيحدث المشروع نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في أوغندا كبوابة تجارية جديدة لشرق أفريقيا، وسيعزز مكانة البلاد مركزاً تجارياً إقليمياً. نتقدم بالشكر لحكومة أوغندا وحكومة الشارقة على حوارهما البناء ورؤيتهما المشتركة طويلة الأمد. ونحن متحمسون للشراكة مع قادة ذوي رؤية استشرافية يشاركوننا طموحنا، ونتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى مشروع ملموس يدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء المنطقة».

وسيوفر الميناء الجاف المقترح، والذي سيقع عند تقاطع شبكة السكك الحديدية المتنامية في أوغندا والمناطق الصناعية الرئيسية، ربطاً سلساً متعدد الوسائط للموانئ من خلال تحويل حركة الحاويات من الطرق البرية إلى السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يقلل هذا المرفق من أوقات العبور، ويخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، ويعزز القدرة التنافسية لأوغندا كبوابة للتجارة في شرق أفريقيا.

وتعد أوغندا من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، ولديها إمكانات قوية للبروز كمركز لوجستي رئيسي لشرق أفريقيا ويحمل مشروع الميناء الجاف أهمية محورية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في أوغندا.

وتحظى هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم حكومة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحكومة أوغندا. وستعمل جميع الأطراف معاً على إجراء مسارات عمل فنية واقتصادية شاملة من خلال التنسيق الوثيق مع السلطات المختصة.