مورو» و«إنفايروسيرف» يتعاونان لتقديم حلّ متكامل لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إنفايروسيرف»، الشركة العالمية الرائدة في إدارة النفايات الإلكترونية والأصول التقنية بأسلوب مستدام، بهدف تقديم أول حلّ متكامل وآمن ودائري لإدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويتيح هذا التعاون نموذجاً متطوراً تُنشر فيه الأصول التقنية وتُستخدم وتُستعاد، ثم يُعاد إدماجها في سلسلة القيمة بأقل قدر ممكن من الهدر، بما يدعم انتقال دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي دائري منخفض الكربون.

وُقّعت مذكرة التفاهم من قِبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي من شركة «مورو» وشاشيدار واي إس، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «إنفايروسيرف»، خلال حفل أقيم في دبي.

ومن خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة لدى «مورو» وخبرة «إنفايروسيرف» المعتمدة في إعادة التدوير وخدمات التصرّف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD)، سيسهم هذا التعاون في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات من تبنّي نهج دائري في إدارة الأصول التقنية بدءاً من النشر والصيانة المسؤولَين، وصولاً إلى التدمير الآمن للبيانات، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، واستعادة المواد.

ويوفّر هذا النموذج المتكامل للمؤسسات قدرة أكبر على تعظيم العائد من استثماراتها التقنية، مع تقليل الأثر البيئي وضمان الامتثال الصارم لمعايير حماية البيانات ومتطلبات الاستدامة. ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة لدى القطاعات التي تستدعي أعلى مستويات الحوكمة والأمن الرقمي، مثل الجهات الحكومية والقطاع المالي وقطاعي الطاقة والرعاية الصحية.

ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي من شركة «مورو»: «يعكس تعاوننا مع «إنفايروسيرف» التزامنا الراسخ ببناء مستقبل رقمي مستدام ودائري في دولة الإمارات. فمن خلال تمكين المؤسسات من إطالة عمر الأصول التقنية وإعادة تدويرها بشكل مسؤول والحد من الهدر، نُسهم في تسريع الانتقال نحو منظومات رقمية أكثر استدامة. كما تأتي هذه المبادرة داعمة للرؤية الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، ومعزّزة لمستويات الثقة الرقمية على مستوى الدولة».

ويُرسّخ هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين في الحد من النفايات الإلكترونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وضمان استعادة المواد من الأصول التقنية الخارجة من الخدمة وإعادة إدماجها بأمان في الدورة الاقتصادية. كما يسهم نموذج دورة الحياة الدائرية في الحد من الاعتماد على مكبّات النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمكين المؤسسات من تحقيق مستهدفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال شاشيدار واي إس، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «إنفايروسيرف»: «يسعدنا التعاون مع مورو لتشغيل حل يستند إلى مبادئ الدائرية والاستدامة والأمن. ففي «إنفايروسيرف» نضمن معالجة كل أصل تقني خارج من الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية لحماية البيئة والبيانات. ومن خلال هذا التعاون، نمكّن المؤسسات من تبنّي ممارسات تقنية أكثر استدامة، مع تعزيز سلامة البيانات عبر جميع مراحل دورة حياة الأصول».

ويمثّل هذا التعاون معياراً جديداً للتحوّل الرقمي المستدام في المنطقة فمن خلال دمج خدمات البنية التحتية الآمنة مع المعالجة المسؤولة للنفايات الإلكترونية واستعادة المواد بأسلوب دوائري، تُبرز «مورو» و«إنفايروسيرف» كيف يمكن للابتكار والإدارة البيئية الرشيدة أن يتكاملا لصياغة مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد لدولة الإمارات.