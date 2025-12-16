شراكة استراتيجية بين «تبريد» و«سباركلو» لتعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تبريد»، الرائدة عالمياً في مجال التبريد المركزي إطلاق شراكة استراتيجية في مجال الاستدامة مع «سباركلو»، الشركة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا النظيفة وتطوير البنية التحتية الذكية لإعادة التدوير. وتهدف هذه الشراكة إلى نشر 15 آلة بيع عكسي من آلات سباركلومات في مواقع مختارة بمختلف إمارات الدولة، بما يتيح للسكان المساهمة الفاعلة في إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والعلب المعدنية، مقابل الحصول على مكافآت رقمية تعزز تبني السلوكيات المستدامة في الحياة اليومية.

بموجب الاتفاقية التي وقعها خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، وماكسين كابليفيتش، مؤسس شركة «سباركلو»، تم تثبيت أول آلة من آلات سباركلومات في المقر الرئيسي لشركة «تبريد»، بالإضافة إلى تثبيت الآلات في مواقع استراتيجية ذات كثافة عالية من الزوار، مثل «عالم فيراري»، و«سي وورلد أبوظبي» وعدد من مراكز التسوق الكبرى في مدينتي دبي وأبوظبي. وستسهم هذه المبادرة في التسهيل على السكان والزوار لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والعلب المعدنية، مقابل كسب نقاط مكافآت عبر تطبيق «سباركلو»، يمكن استبدالها بخصومات في متاجر وخدمات متنوعة، مثل سيارات الأجرة وغيرها.

واستناداً إلى متوسط معدلات الاستخدام لدى «سباركلو» في دولة الإمارات، يتوقع أن يسهم هذا التعاون في جمع أكثر من أربعة ملايين عبوة وعلبة سنوياً، بمتوسط يبلغ نحو 11000 عبوة يومياً على مستوى شبكة الآلات. كما تشير التقديرات إلى أن هذا الحجم من الجمع سيسهم في الحد من ما يقارب 637.400 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يدعم بصورة مباشرة أهداف دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأهداف سياسة الاقتصاد الدائري، من خلال تعزيز السلوكيات المستدامة عبر الحوافز الإيجابية بدلاً من الأساليب الإلزامية. والجدير بالذكر أن إحدى آلات «سباركلومات» سجلت خلال العام الماضي جمع أكثر من 13000 عبوة في يوم واحد، ما يعكس الإمكانات الهائلة لهذه التقنية عند نشرها في مواقع ذات كثافة حركة مرتفعة.

وبهذه المناسبة، صرح خالد المرزوقي قائلًا: «نؤمن في تبريد بأن الابتكار والتعاون يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويجسد هذا المشروع، بالتعاون مع (سباركلو)، التزامنا المستمر بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال الابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يمَكّننا من ترسيخ مفاهيم الاستدامة الشاملة في المجتمعات التي نوفر لها خدمات التبريد، ومن خلال تطوير حلول ذكية لإعادة التدوير في مجتمعات أبوظبي، نعمل على توسيع نطاق أثرنا البيئي، ليشمل ما هو أبعد من التبريد المستدام، بما يخلق فرصاً حقيقية للسكان والزوار للإسهام في العمل المناخي».

ومن جانبه، قال ماكسين كابليفيتش، مؤسس شركة «سباركلو»: «تبلغ الاستدامة ذروة تأثيرها حين تتحول من مفهومٍ نظري إلى عادة يومية تنبض في تفاصيل حياة الناس، ومن خلال هذه الشراكة، نعالج بعدين متكاملين لتحدٍّ واحد: أن نجعل المساحات حيث يعيش الناس ويتسوقون ويقضون أوقاتهم فيها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وأكثر انسجاماً مع مبادئ الاقتصاد الدائري، هذه الشراكة تُثبت أن الاستدامة ليست مجرد شعاراً يُرفع، بل ممارسة تعاش، عبر بنية تحتية ذكية وحوافز إيجابية تحفز الأفراد على المشاركة في صناعة التغيير وتحويله إلى سلوك يومي مؤثر ومستدام».

وفي السياق ذاته، أكدت مها سلام، رئيسة لجنة المجتمع في «تبريد»، أهمية هذه المبادرة، قائلة: «تمثل هذه الخطوة تجسيداً حقيقياً لكون المجتمع في صميم أولويات «تبريد». اليوم، أثرنا يتخطى حدود التبريد المستدام الذي نوفره للسكان والزوار في مناطق عملنا، فقد أصبحنا حاضرين في الحياة اليومية التي يعيشها أفراد المجتمع عبر توفير هذه الآلات في المواقع ذات الأهمية، والتي يتردد عليها الناس باستمرار مشاريع الاستدامة لدينا ليست توجهاً مؤسسياً فحسب، بل ثقافة مشتركة يتبناها جميع موظفينا، حيث تؤمن «تبريد» بأن لكل مساهمة، مهما بدت صغيرة، أثراً قادراً على صناعة فرق ملموس. إن فصل نفاياتنا البلاستيكية وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير ومعالجتها بالطرق السليمة لا يعد مجرد ممارسة بيئية، بل تعبيراً عن وعينا المجتمعي بمسؤوليتنا تجاه كوكبنا ومستقبل أجيالنا المقبلة».