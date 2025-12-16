«سبيس 42» و«تيلكومسات» تتعاونان بمجال الاتصال بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سبيس 42» عن توقيع مذكرة تفاهم أمس مع «تيلكومسات»، المزود لخدمات الأقمار الاصطناعية في إندونيسيا، وذلك بهدف استكشاف آفاق التعاون في مجال الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية.تستند الشراكة إلى منصة «إكواتيس»، وهي المنصة التي تجمع ما بين «سبيس 42» و«فياسات»، ويلبي هذا التعاون طموحات الشركتين في توسيع نطاق الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية بما يتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، ويدعم تطوير تجربة اتصال موحّدة وانسيابية للمستخدمين.

وبموجب مذكرة التفاهم، تسعى «تيلكومسات» و«سبيس 42» إلى استكشاف مجالات العمل المشترك في تقنيات الاتصال عبر الشبكات غير الأرضية والاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية، ليشمل نطاق التعاون استكشاف فرص التكامل التقني، حيث ستعمل الشركتان معاً على تقييم إمكانية التعاون التقني والتجاري والتنظيمي المتعلّق بخدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية والذي قد يشمل مواءمة البنية التحتية للشبكات لضمان انتقال سلس بين الأنظمة الأرضية والفضائية، دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية، والعمل على تحديد معايير الأداء الموثوقية والمتعلقة بسرعة الاتصال وعرض النطاق الترددي، إلى جانب تطوير قدرات جديدة تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية.

كما تلتزم الشركتان بالتقيّد بالتشريعات المحلية ذات الصلة وتنسيق جهود الترخيص وتخصيص الطيف الترددي مع ضمان حماية خصوصية البيانات وفق المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على إنشاء مختبرات وبرامج تجريبية مشتركة لاختبار التقنيات الجديدة، وتطوير جودة الخدمات، وإجراء تجارب ميدانية لتقييم مدى توافقها مع شبكات الجيلين الرابع والخامس.

ويشمل نطاق التعاون كذلك؛ عمل كلا الطرفين على وضع خريطة طريق مشتركة للمنتجات وبرامج الاستثمار في البنية التحتية ضمن نطاق «تيلكومسات» في الأسواق التي تخدمها، تماشياً مع التوسع التدريجي لمنصة «إكواتيس».

وستمكّن «إكواتيس» شركة «تيلكومسات» من تطوير خدماتها وتقديم تجارب محسّنة ضمن عرض قيمة فريد، مما يعزز موقعها كشركة رائدة في الحلول التقنية المتقدمة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في سبيس 42، إنه من خلال الشراكة مع تيلكومسات، كأول مشغّل اتصالات دولي ينضم إلى المنصة خارج دولة الإمارات، تخطو الشركة خطوة مهمة نحو توسيع منظومتها وتحقيق مفهوم الاتصال الشامل، وتأتي هذه الشراكة لتعزز مكانة «سبيس 42» كشركة رائدة في مجال الشبكات غير الأرضية، وتسلّط الضوء على أهمية التعاون لتوفير اتصال مستدام ومتطور للأفراد والأجهزة في كل مكان.

ومن جانبه، أكد لقمان حكيم عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذي لشركة «تيلكومسات»، أن الحلول المعتمدة على الأقمار الاصطناعية ستظل ركناً أساسياً في منظومة الشبكات الوطنية التي تضمن اتصالات موثوقة في المناطق النائية وتلبي المتطلبات الاستراتيجية للدولة، مشددا على التزامهم المتواصل بتقديم خدمات شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.

من خلال استكشاف سبل دمج هذه البنية التحتية القابلة للتوسّع مع الأسواق المتاحة التي تخدمها «تيلكومسات»، ستنتقل منصة «إكواتيس» من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التوافر التجاري، بما يحوّل الاتصال الشامل إلى فرص نمو مشتركة، ويسعى الجانبان معاً إلى تقديم جيل جديد من الاتصال الهجين الذي يدعم الاقتصادات الرقمية ويعزز الابتكار المؤسسي ويدفع مسيرة النمو الشامل.