الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية والسلع» تدعو الطلبة للمشاركة بجائزة «المستثمر الذكي الخليجي»

«الأوراق المالية والسلع» تدعو الطلبة للمشاركة بجائزة «المستثمر الذكي الخليجي»
16 ديسمبر 2025 20:22


أبوظبي (الاتحاد)
 دعت هيئة الأوراق المالية والسلع أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات إلى المشاركة في جائزة «المستثمر الذكي الخليجي»، إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم»، الذي أطلقته هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون بهدف ترسيخ ثقافة التعاملات المالية والاستثمار المسؤول في أسواق المال.

أخبار ذات صلة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»

تهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركين على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي المتعلق بالتخطيط المالي والادخار، وأساسيات الاستثمار، وحماية المستثمر، عبر مجموعة من المسارات المتاحة، والتي تشمل: الفيديو، والكتابة، والرسم، والتصوير، كما تتيح الجائزة فرصاً واسعة للمشاركة عبر ثلاث فئات رئيسية هي: الأفراد، وطلبة الجامعات، وطلبة المدارس، وبما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في نشر الوعي المالي والاستثماري.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم رُصدت للفائزين في الجائزة مجموعة من الجوائز المالية التشجيعية، تقديراً لجهودهم الإبداعية ودورهم في دعم ثقافة الاستثمار الواعي في المنطقة.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن المشاركة في الجائزة تمثل فرصة مميزة للشباب والمهتمين بالشأن المالي لتطوير مهاراتهم، وإبراز مواهبهم في إنتاج محتوى معرفي هادف يخدم المجتمع.
ولفتت الهيئة إلى أن آخر موعد لتلقي المشاركات سيكون في شهر فبراير 2026، داعية الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها ومساراتها المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «مُلم».

آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©