منصور بن محمد: إدارة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير

دبي (وام)



اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على الخطة الشاملة التي أعدتها سلطة دبي البحرية لتنظيم الحركة البحرية خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك في الاجتماع الذي ترأسه سموه خلال زيارته للمقر الرئيسي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

كان في استقبال سموه كل من سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وعمر العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وممثلين عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وشرطة دبي، وجمارك دبي، والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهات ذات الصلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية ليلة رأس السنة، في ظل النمو المتواصل في حركة الوسائل البحرية واليخوت الأجنبية الزائرة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد التصاريح الممنوحة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة لليخوت الفاخرة والسياحة البحرية الدولية. كذلك، تناول العرض آليات إدارة هذا الإقبال المتزايد عبر تحديد مسارات الحركة البحرية، وتنظيم مناطق الرسو، ومراقبة مواقع الازدحام المحتملة، بما يضمن انسيابية الملاحة خلال واحدة من أكثر الليالي إقبالاً من الزوار على مدار العام في ضوء المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي.

واطلع سموه على الإجراءات المعتمدة لتسهيل دخول وتنقل اليخوت الأجنبية الزائرة لأغراض النزهة والسياحة، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق الوثيق بين سلطة دبي البحرية، وجمارك دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والجهات الأمنية، بما يسهم في إنجاز إجراءات الوصول والمغادرة بكفاءة عالية، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. وأسهم هذا التكامل في تعزيز جاهزية المراسي البحرية السياحية المعتمدة، وضمان التزامها بتسجيل حركة الوسائل البحرية ومتابعتها إلكترونياً.



استدامة الجاهزية

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن دبي ماضية في ترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً للأنشطة البحرية الآمنة والمستدامة، مؤكداً أن خطة إدارة المرور البحري خلال ليلة رأس السنة 2026، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ تهدف إلى إدارة هذا الحدث العالمي بكفاءة عالية، رغم الزيادة الملحوظة في عدد الوسائل البحرية المشاركة، حيث جرى توثيق الدروس المستفادة وإدراجها ضمن الأدلة التشغيلية المستقبلية، بما يعزز استدامة الجاهزية ويرسخ مكانة دبي وجهة بحرية عالمية آمنة لاستقبال الفعاليات الكبرى واليخوت الأجنبية الزائرة.