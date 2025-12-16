«الإمارات للألمنيوم» و«صنستون» تطوران مشروع تصنيع أقطاب الكربون في 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وشركة صنستون الصينية، أكبر منتج مستقل للأقطاب الجاهزة في العالم، اليوم عن بدء إنشاء مشروع تصنيع أقطاب الكربون في الإمارات عام 2026.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن من الأقطاب سنوياً، لتحل محل معظم واردات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الأقطاب، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2028. ويتماشى المشروع مع مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار» ويرسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول القليلة المصدرة لأقطاب الكربون على مستوى العالم.

ووقعت الشركتان أمس اتفاقية المشروع المشترك، حيث تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم 45% من الأسهم، فيما تمتلك صنستون 55%، مع توقعات باستثمار نحو 300 مليون دولار أميركي لبناء المصنع الجديد، تناسباً مع حصص الملكية لكل من الشركاء.

وتستخدم أقطاب الكربون في عمليات صهر الألمنيوم، وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 1.35 مليون طن من الأقطاب المستخدمة في عملياتها سنوياً في مصانعها في جبل علي والطويلة، فيما تستورد باقي متطلباتها الحالية من الخارج.

وستقوم شركة صنستون ببناء المصنع نيابةً عن المشروع المشترك، فيما ستكون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مستثمراً مالياً ومشترياً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يوفر هذا المشروع فرصاً جديدة لتصدير المنتجات المصنوعة في الدولة, وتعزيز مشترياتنا المحلية، وزيادة إسهامنا في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم أمن إمدادات أقطاب الكربون على المدى الطويل. ونعتمد من خلال التعاون مع شركة صنستون على خبراتنا القوية المشتركة في هذا المجال لتأسيس أول مصنع لها خارج الصين في دولة الإمارات. ويعد هذا المشروع تجسيداً عملياً لأهداف مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية النمو الصناعي «مشروع 300 مليار»، من خلال تحويل الطلب الصناعي المحلي إلى فرص استثمارية لتطوير منظومة صناعية تدفع نطاق الصادرات».

من جانبه، قال لانغ جوانغهو، رئيس مجلس إدارة شركة صنستون: «نشرف بتأسيس أول مشروع توسع عالمي للشركة في دولة الإمارات وبالتعاون مع شركة الإمارات العالمية الرائدة التي تمتد خبرتها الصناعية لأكثر من خمسين عاماً، وتحمل رؤية واضحة لتشكيل مستقبل صناعة الألمنيوم. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة للطرفين في الاستجابة للتحول الأخضر في قطاع التصنيع العالمي. ونتطلع للعمل بكامل طاقتنا على إرساء معايير جديدة للكفاءة، وبناء أُسس راسخة لعمليات مستدامة على المدى الطويل».

وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم وصنستون مجموعة من الاتفاقيات في المراحل التمهيدية في إطار خطة تنفيذ المشروع، ومنها اتفاقية تطوير مشترك خلال منتدى «اصنع في الإمارات» في مايو 2025.