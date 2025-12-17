"مجموعة المعارف" تحصد تصنيف «البلاتينيوم» كأفضل شركة استشارات في الشرق الأوسط 2025

تلقت "مجموعة المعارف"، الشركة الإقليمية التابعة لـ "نِما للتعليم"، تصنيف شركة استشارية من فئة "البلاتينيوم" ضمن قائمة أفضل شركات الاستشارات في الشرق الأوسط لعام 2025 للعام الثالث على التوالي.



وتعتبر المجموعة الشركة الوحيدة من الإمارات التي حصلت على هذا التصنيف، ضمن 18 شركة من أصل 59 شركة تم تصنيفها، بعد تقييم شامل لأكثر من 500 شركة استشارية في المنطقة.





ويعكس هذا الإنجاز ريادة "مجموعة المعارف" في مجال الموارد البشرية والإدارة، والثقة الكبيرة التي وضعها أكثر من 600 عميل بخبراتها في تعزيز مهارات القوى العاملة في المنطقة، وذلك من قطاعات حيوية مثل الحكومة، والدفاع، والتعليم، والقطاع العام، والسلامة العامة.





وقامت "كونسلتنسي الشرق الأوسط"، المنصة الرقمية المتخصصة في قطاع الاستشارات، والتابعة لشبكة Consultancy.org العالمية بإعداد قائمة أفضل شركات الاستشارات في الشرق الأوسط 2025، عبر تبني منهجية تقييم شاملة لمختلف الشركات، بناءً على آراء العملاء والمستشارين، بالإضافة إلى البحوث والتحليلات الدقيقة، لتسليط الضوء على أكثر الشركات الاستشارية موثوقية وخبرة وتأثيراً في السوق.





وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة "نما للتعليم": "يعكس تحقيق تصنيف البلاتينيوم للعام الثالث على التوالي التزامنا الراسخ بالتميز في تطوير رأس المال البشري. ويؤكد هذا الإنجاز رؤيتنا الاستراتيجية في تمكين المؤسسات والأفراد بالمنطقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وإعداد القوى العاملة لمستقبل واعد".





ويثبت تصنيف "البلاتينيوم" التزام "مجموعة المعارف" بالتميز من خلال معدلات رضا العملاء المرتفعة واستمرارهم في التعامل مع الشركة، مستفيدة من شبكة خبرائها العالميين ومنهجيات التعلم التجريبي التي تضمن تطبيق المهارات عمليًا. وتواصل الشركة ريادتها في السوق من خلال إطلاق برامج تدريبية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتزويد المؤسسات والمهنيين بالقدرات اللازمة للتألق في بيئة رقمية متطورة.





بدوره، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المعارف": "يؤكد الحفاظ على تصنيف البلاتينيوم الثقة الكبيرة التي يمنحنا إياها عملاؤنا، وجهود فرقنا في تقديم حلول نوعية. ومع مرور أكثر من عقدين على تأسيسنا، نبقى ملتزمين بالابتكار ووضع بصمة إيجابية، لمساعدة المؤسسات على بناء القدرات التي تحتاجها للنجاح في بيئة متغيرة".



