الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام البلجيكي

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام البلجيكي
17 ديسمبر 2025 19:08

 

 حذر صندوق النقد الدولي من اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، في بلجيكا داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المقبلة.

أخبار ذات صلة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة

وأشاد صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد البلجيكي أصدره اليوم وأكد فيه متانته وقدرته على الصمود.. بالسياسات الحالية والإصلاحات الجارية في مجالات الضرائب والمعاشات وسوق العمل والرعاية الصحية، إلا أنه شدد على أن هذه الجهود غير كافية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الرسوم التجارية العالمية، ومتطلبات التحول البيئي، وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
 وتوقع التقرير أن يواصل الدين العام ارتفاعه حتى عام 2030 رغم الإصلاحات، مدفوعاً بعوامل أبرزها شيخوخة السكان، ما يضعف آفاق النمو ويرفع كلفة الإنفاق العام، معبراً عن قلقه من تفاؤل الحكومة الفدرالية بإمكانية خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ومحذراً من مخاطر فقدان ثقة الأسواق استناداً إلى تجارب دولية سابقة شهدت تراجعاً مفاجئاً في ثقة المستثمرين.
 ودعا الصندوق إلى تحسين كفاءة الإنفاق في مجالات المعاشات والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الفدرالية والأقاليم لضمان تخطيط أفضل للاستثمارات العامة.
 وعلى الصعيد الضريبي، أوصى بنقل جزء من العبء الضريبي من العمل إلى رأس المال، واقترح تقليص الإعفاءات الحالية في ضريبة الأرباح الرأسمالية لزيادة الإيرادات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة.
 وقال رئيس بعثة الصندوق إلى بلجيكا جان - فرانسوا دوفان، إن الحوافز الضريبية القائمة تحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشيراً إلى أنها بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي ما يعادل نحو 38 مليار يورو بحلول عام 2025، ومتسائلاً عن مدى انسجام هذه الإجراءات مع أولويات السياسات العامة وفعاليتها من حيث الكلفة، مؤكداً أن إصلاح الإعفاءات والحوافز غير المجدية يمكن أن يحقق وفورات مالية كبيرة.
 وفي ما يتعلق بسوق العمل، شدد على أهمية تعميق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات السوق الموحدة والتكامل المالي، وتوحيد أسواق الطاقة، محذراً من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أشد وطأة على المواطنين البلجيكيين.

المصدر: وام
آخر الأخبار
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
الرياضة
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©