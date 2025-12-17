شركة «بلانيس» الناشئة تجمع تمويلاً بقيمة 12 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت «بلانيس - Planys Technologies» إحدى الشركات الناشئة في «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومن الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا العميقة المتخصصة في الروبوتات تحت الماء وحلول الفحص المتقدّمة، في جمع تمويل رئيس بقيمة تقارب 12 مليون دولار، لدعم مرحلتها المقبلة من التوسّع العالمي.

وقاد جولة التمويل مستثمران بارزان هما«Ashish Kacholia» و«Lashit Sanghvi»، بمشاركة مستثمرين حاليين من بينهم «Pratithi Investment»، و«Samarthya Investment Advisors»، و«3i Partners»، و«LetsVenture»، إلى جانب عدد من المستثمرين الأوائل البارزين.وسيُستخدم التمويل الجديد لتوسيع أعمال «Planys» في مجال الفحص الصناعي عبر أسواق رئيسة في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الموانئ ومحطات الحاويات والمصافي ومجمّعات البتروكيماويات ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية للطاقة. وتعتمد«Planys»على مركبات هجينة يتم تشغيلها عن بُعد «ROVs»، وروبوتات زاحفة، ونموذج رقمي ثلاثي الأبعاد للفحص مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات فحص أثناء التشغيل للأصول البحرية والصناعية الحيوية، بما يتيح لمالكي الأصول تعزيز مستويات السلامة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين تكاليف دورة حياة الأصول.

وتستعد «Planys» لإطلاق مركبتها الجديدة المقاومة للانفجار والمعتمدة دولياً «TankRover»، والمصممة لإجراء فحوصات أثناء التشغيل لخزانات تخزين الهيدروكربونات وغيرها من الأصول الحيوية المستخدمة على نطاق واسع في صناعات المعالجة بالمنطقة. كما توفّر الشركة قدرات متخصصة في اختبار الخرسانة تحت الماء، وإجراء فحوصات متقدمة مع الحفاظ على السلامة في البيئات شديدة العكورة والمعقّدة، بما يشمل الأرصفة البحرية ومراسي السفن وجدران الأرصفة وأنظمة السحب والتصريف والهياكل الصناعية المغمورة.

وتتمتع «Planys» بسجل حافل من التعاون مع كبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات والموانئ، مثل «إكسون موبيل» و«شل» و«أرامكو السعودية» و«سابك»، مع أكثر من 25 ألف ساعة تشغيل عبر 500 موقع في أكثر من 10 دول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان. كما تعمل الشركة على تعميق حضورها الإقليمي انطلاقًا من «Hub71» في أبوظبي، مستفيدة من الوصول إلى شبكة عالمية من المستثمرين والشركاء من الشركات والجهات التنظيمية، لتسريع نموّها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكات استراتيجية، من بينها تعاونها مع «Applus Velosi» في دولة قطر.