الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ELPEN» الدوائية اليونانية تطلق من الإمارات أولى شركاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا

«ELPEN» الدوائية اليونانية تطلق من الإمارات أولى شركاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا
17 ديسمبر 2025 19:19


أعلنت شركة «ELPEN»، اليونانية المتخصصة في الصناعات الدوائية، إطلاق أول شركة تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من دولة الإمارات، في خطوة تجسد مرحلة جديدة في مسار توسعها الدولي.

أخبار ذات صلة
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج

ويأتي تأسيس هذه الشركة الإقليمية في الإمارات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية داعمة، وموقع استراتيجي يربط بين أهم الأسواق الصحية نمواً على مستوى العالم؛ حيث ستتولى مكاتبها الاستراتيجية الجديدة في الإمارات تنسيق أعمال الشركة وعلاقاتها مع الجهات الصحية، والهيئات العلمية، والمجتمعات الطبية، والمؤسسات الشريكة في دول المنطقة.
وتركز«ELPEN»في خطتها الإقليمية على التحديات الصحية السائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المتعلقة باختلال الأيض وأدوية التحكم بأمراض السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية المزمنة، والصحة النفسية والعصبية، ودعم علاجات الأورام، إضافة إلى استكشاف مجالات واعدة ضمن التكنولوجيا الحيوية المتقدمة.
وأكد ثيودور تريفون، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «ELPEN»، التزام المجموعة بالإنتاج عالي الجودة وبمنظومة بحث وتطوير قوية، بما يعزز حضور الدواء اليوناني كشريك مبتكر وموثوق في دعم رؤية دولة الإمارات للقطاع الصحي.
من جانبه، ذكر ليفتيريس تريفون، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، أن تسارع الأعمال الدولية للمجموعة، والمتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2028، يجعل من الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى علاجات عالية الجودة، ودعم تحقيق نتائج صحية أفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

آخر الأخبار
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©