«موانئ أبوظبي» و«أفيستو» تؤسسان مشروعاً للخدمات اللوجستية في طاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية مساهمين مع مجموعة «أفيستو»، إحدى أكبر التكتلات الصناعية الخاصة في طاجيكستان، تنص على تأسيس مشروع مشترك لتقديم حلول متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية وشحن البضائع على مستوى البلاد.

وسيعمل المشروع المشترك، بموجب الاتفاقية، في المرحلة الأولى كمزود خدمات شحن البضائع الخفيفة، مع الحصول على الحقوق الحصرية لتوحيد وإدارة جميع أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية لشركات مجموعة «أفيستو»، وتقديم الخدمات للمتعاملين من أطراف ثالثة ضمن السوق.

وتُعد مجموعة «أفيستو» من أبرز رواد القطاع الخاص في البلاد، إذ تدير أكثر من 30 شركة ومصنعاً في قطاعات متنوعة، وتتمتع بشراكات مع ثماني مؤسسات دولية كبرى ضمن مشاريع مشتركة.

وستمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة الأغلبية بنسبة 51% في المشروع المشترك، في حين تمتلك مجموعة «أفيستو» حصة بنسبة 49%. وقد تم اعتماد هيكلية مرحلية لدعم النمو طويل المدى وتوسيع القدرات التشغيلية للمشروع.

وقال عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا التعاون يُعد خطوة محورية في تعزيز حضور موانئ أبوظبي وتوسّعها المستدام في آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن القواعد الصناعية المتنامية في طاجيكستان وموقعها الجغرافي الاستراتيجي يشكلان منصة قوية لتطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تدعم تدفقات التجارة الإقليمية وتربط الأسواق الإقليمية والعالمية، معرباً عن تطلعه من خلال الشراكة مع مجموعة «أفيستو» إلى تقديم حلول لوجستية متكاملة وعالمية المستوى تعزز كفاءة ممر التجارة الأوسط، وترسّخ مكانة المجموعة كممكّن رائد للتجارة العالمية.

من جانبه، قال محمد ميرزو، مدير عام مجموعة «أفيستو»، غن المجموعة تعد محركاً رئيسياً للقطاع الصناعي في طاجيكستان، وتقوم بدور محوري في إيصال المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، وأن التعاون مع شريك عالمي رائد مثل مجموعة موانئ أبوظبي يمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات اللوجستية في طاجيكستان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز خدمات نقل وشحن البضائع، وإنشاء بوابة استراتيجية حديثة تربط آسيا الوسطى بالأسواق العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة بأكملها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في إطار جهود مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورها على امتداد ممر التجارة الأوسط وتقوية الربط التجاري بين الشرق والغرب، كما يعزّز شراكات المجموعة في منطقة آسيا الوسطى، ويوفّر وصولاً مباشراً إلى شبكات التجارة البرية الرئيسية التي تربط طاجيكستان بالأسواق الإقليمية قبل عبور بحر قزوين، واستكمال الطريق عبر أذربيجان وجورجيا وصولاً إلى أوروبا.