اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تفوز في أربع فئات ضمن جوائز «CIPD» لعام 2025

«جمارك أبوظبي» تفوز في أربع فئات ضمن جوائز «CIPD» لعام 2025
17 ديسمبر 2025 19:23


أبوظبي (الاتحاد)
 سجّلت جمارك أبوظبي إنجازاً يضاف إلى سجلها المؤسسي الحافل، بعد فوزها بأربع جوائز رئيسية ضمن جوائز «CIPD Middle East People» لعام 2025 في مجال الموارد البشرية وتنمية الأفراد من معهد تشارترد للأفراد والتنمية ومقره في المملكة المتحدة.

وتوّجت جمارك أبوظبي بجائزة صاحب العمل للعام، وهي أعلى جائزة ضمن قائمة الجوائز، وتمنح للجهات التي تحقق أداءً استثنائياً في تمكين الكفاءات وتطوير رأس المال البشري، كما حصدت جائزة أفضل برنامج ابتكار رقمي أو ذكاء اصطناعي في الموارد البشرية في مجال التعلم والتطوير، وجائزة أفضل برنامج تعلم وتطوير في القطاع الحكومي، إضافة إلى جائزة أفضل استراتيجية لإدارة المواهب.
وشهدت دورة هذا العام منافسة واسعة ضمن 11 فئة مختلفة، حيث شاركت جمارك أبوظبي في أربع فئات، وحققت الفوز بها جميعاً، في دلالة واضحة على مستوى التميّز المؤسسي والنضج الاستراتيجي الذي وصلت إليه جمارك أبوظبي في تعزيز بيئة العمل ومنظومة الموارد البشرية.
وقال الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك أبوظبي، بهذه المناسبة، إن هذا التتويج يعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك أبوظبي وحرصها المستمر على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وبناء بيئة عمل إيجابية ومحفّزة ترتكز على التمكين والابتكار والاستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الريادية على المستوى العالمي، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن الفوز بهذه الجوائز، وفي مقدمتها جائزة صاحب العمل للعام، يمثل اعترافاً دولياً على نجاح السياسات والمبادرات، التي تركّز على رفاه الموظفين، وتطوير القدرات والمسارات المهنية، وتوظيف الحلول الرقمية والذكية في إدارة رأس المال البشري، بما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

