اتفاقية بين «المالية» و«صندوق خليفة» لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في ديوان الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدين لدى الصندوق، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في فرص الشراء ضمن نطاق الحكومة الاتحادية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم وقع المذكرة كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وموزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية.

وقال يونس حاجي الخوري، إن مذكرة التفاهم مع صندوق خليفة تأتي لتطوير المشاريع في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشراكات الوطنية الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في منظومة المشتريات الحكومية، إن الوزارة تحرص على توفير بيئة أعمال مستدامة تدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو من خلال التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية.

وأضاف: يمثل التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع خطوة نوعية نحو ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالفرص التجارية المتاحة عبر منصة المشتريات الرقمية، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة، لا سيما الكتالوج الاتحادي وسجل الموردين الاتحادي.

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير منظومة المشتريات الحكومية الاتحادية بما يعزز من كفاءتها وتنافسيتها، ويضمن شموليتها لكافة مكونات بيئة الأعمال، لا سيما رواد الأعمال المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة.

ونوّه بأهمية التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز المساهمة الفاعلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية يشكل خطوة نوعية في مسيرة تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ويؤكد دور صندوق خليفة كمحفز رئيسي للتنويع الاقتصادي وداعم للنمو المستدام والقدرة التنافسية طويلة الأمد. من خلال هذا التعاون، يقوم الصندوق بدور محوري في تأهيل المشاريع المعتمدة لديه ودمجها بشكل منهجي ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالحكومة الاتحادية، مما يعزز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الابتكار، ويحوّلها إلى ركائز فاعلة للنمو الاقتصادي، مع رفع مشاركتها في المشتريات الحكومية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هذه المشاركة لا تمثل فرصة تجارية فحسب، بل أداة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية وبناء شركات إماراتية قوية قادرة على النمو محلياً والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة المالية بإتاحة فرص التسجيل والتوقيع على الاتفاقيات الإطارية، بما يمكّن الجهات من الانضمام إلى الدليل الاتحادي للمنتجات والخدمات «الكتالوج الاتحادي»، ويسهم في تعزيز فرص الأعمال ضمن نطاق الحكومة الاتحادية. كما تلتزم الوزارة بتطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم ليكونوا موردين مؤهلين لدى الجهات الحكومية الاتحادية.

كما تقوم وزارة المالية بإعداد مواد توعوية، تشمل إجراءات التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمزايا الممنوحة لأصحاب المشاريع ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، وآلية المشاركة في المناقصات، إلى جانب فئات المنتجات والخدمات المدرجة ضمن «الكتالوج الاتحادي».

كما ستقوم الوزارة بإرسال الإشعارات اللازمة إلى صندوق خليفة للترويج لفرص الأعمال التي تطرحها الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، بما يتوافق مع مجالات عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل المذكرة أيضاً قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب التعاون مع الصندوق في تنظيم ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى التسجيل في منصة «أبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بما يعزز فرص المشاركة الفاعلة لهذه المشاريع في سلاسل التوريد الكبرى والعقود الحكومية.

وفي المقابل، يلتزم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في سجل المورّدين الاتحادي، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية، إلى جانب الترويج لفرص الأعمال المطروحة من قبل الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، من خلال إرسال الإشعارات إلى الأعضاء المسجلين.

ويشمل دور الصندوق تزويد وزارة المالية بقوائم محدثة بأسماء الأعضاء بحسب الاحتياجات والأنشطة ذات الصلة، على أن يتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري ومنتظم. ويشمل التعاون كذلك تنظيم ورش عمل تدريبية حول الامتيازات وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ووفقاً للمواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.