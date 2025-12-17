«أبوظبي للجودة والمطابقة» يطلق خدمة فحص متطورة لقياس  «السكر المضاف»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبر مختبر الفحص المركزي، عن إطلاق خدمة فحص متطورة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لقياس وتحليل نسب السكريات الطبيعية والمضافة في العصائر والمشروبات المحلاة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلمية المتقدمة عالمياً، تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لدعم الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق الضريبة الانتقائية المتدرجة على المشروبات المحلاة، وضمان تنفيذها بدقة وشفافية وعدالة.

يمثل هذا التطوير نقلة نوعية في قدرات البنية التحتية الوطنية للجودة، إذ يوفر مختبر الفحص المركزي خدمات فحص عالية الدقة تُعد أساساً علمياً موثوقاً يمكّن الجهات التنظيمية من تطبيق السياسات واللوائح بفعالية، ويمنح القطاع الصناعي أدوات تقييم دقيقة تساعده على الامتثال، ويعزز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، وتعتمد الخدمة الجديدة على تقنية LC-EA-IRMS العالمية المتقدمة، والقادرة على التحقق من أصالة السكريات بدقة عالية، والتمييز بين السكريات الطبيعية وتلك المضافة مثل السكروز وشراب الذرة. وتشكل هذه التقنية حجر الزاوية لضمان التطبيق السليم لنموذج الضريبة الجديد القائم على احتساب كمية السكر لكل 100 ملليلتر من المنتج.

وصرح المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «إطلاق هذه الخدمة المتقدمة يعزز منظومة الجودة الوطنية ويمكّن الجهات التنظيمية من تنفيذ السياسات باحترافية ودقة، عبر بنية تحتية مخبرية توفر بيانات علمية موثوقة لدعم اتخاذ القرار، ويؤكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة التزامه بتقديم خدمات مخبرية رائدة تعزز ثقة المجتمع في جودة المنتجات، وتدعم القطاع الصناعي في تحسين منتجاته بما يلبي متطلبات الصحة العامة والتنافسية».

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي قائلاً: «تمكّن مختبر الفحص المركزي من تطوير منظومة فحص دقيقة وموثوقة تتيح نتائج علمية سريعة تدعم الجهات التنظيمية في تطبيق الضريبة المتدرجة، وتمكّن الصناعة من تحسين مكوناتها بوضوح وشفافية. ونفخر بأن يكون المختبر شريكاً رئيسياً في تعزيز صحة المجتمع وتمكين اقتصاد وطني مبني على الثقة بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي والمستهلك».

تكتسب الخدمة الجديدة أهمية مضاعفة، كونها تمثل دعماً فنياً وموضوعياً لقرار ضريبي له أبعاد اقتصادية وصحية واسعة، في توجيه المستهلكين نحو الخيارات الأكثر صحة، ودفع الشركات لإعادة تصميم منتجاتها بما يقلّل من محتوى السكر، وذلك ضمن استراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متكاملة وذات كفاءة عالية، تحقق الريادة الإقليمية في تقديم خدمات الفحص وتقييم المطابقة، كما تُسهم الخدمة هذه في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الصحة العامة والاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.