أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الإمارات الخيرية» تنظم مزاد عضويات مميزة في «سكاي واردز»

انطلاق المزاد الخيري اعتباراً من أمس (من المصدر)
18 ديسمبر 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، إطلاق مزاد إلكتروني حصري بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، يُتيح فرصة اقتناء أرقام عضوية مميزة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» بمزايا الفئة البلاتينية الصالحة لمدة 20 عاماً، ستُوجَّه عائداته لدعم البرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة لصالح الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم. ويُفتح المزاد أمام المشاركين من أنحاء العالم خلال الفترة من 17 ديسمبر 2025 حتى 17 يناير 2026، حيث يمكن للراغبين التقدّم بعروضهم للحصول على أرقام عضوية مميزة تتمتع بمزايا الفئة البلاتينية.
وتُستخدم حصيلة المزاد لصالح 14 منظمة غير حكومية في 9 دول، تُعنى بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية والتغذية والتدريب المهني، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وتمكينهم من مستقبل أفضل.

