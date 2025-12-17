الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جلسة حوارية في رأس الخيمة تستعرض جهود الإمارات في الأمن السيبراني

جلسة حوارية في رأس الخيمة تستعرض جهود الإمارات في الأمن السيبراني
17 ديسمبر 2025 22:23

رأس الخيمة (وام)
نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة جلسة حوارية بعنوان «الأمن السيبراني»، استضافت فيها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

شهد الجلسة الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة إضافة إلى حضور مجموعة من المهتمين والكوادر الشبابية وطلبة التخصصات التقنية.
وتناول الدكتور الكويتي جهود دولة الإمارات في بناء منظومة أمن سيبراني متطورة، تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر جاهزية وقدرة على مواجهة الهجمات الإلكترونية، مؤكداً أنّ حماية الفضاء الرقمي أصبح مكوناً أساسياً لحماية المنجزات الوطنية واستمرارية الخدمات الحيوية.
كما تطرقت الجلسة إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وما تتضمنه من محاور تهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية الرقمية، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من اعتماد أعلى معايير الأمن الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتمكين القدرات وتطوير كوادر وطنية متخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى راسخة نحو بناء مجتمع رقمي آمن، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت الأمن السيبراني في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف في ظل التحول الرقمي المتسارع، تبرز أهمية رفع الوعي العام بالتحديات السيبرانية وتعزيز الثقافة الأمنية الرقمية لدى كافة فئات المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، باعتبارهم حجر الأساس في أمن واستقرار المستقبل.

