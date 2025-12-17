إدراج «بروج» ضمن مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «بروج بي إل سي» إدراجها ضمن مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»، الذي أطلقه سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2025.

ويعد «فوتسي سوق أبوظبي» أول مؤشر يركز على الدخل في المنطقة، حيث يسلط الضوء على الشركات، التي تتمتع بسجل ثابت ومستدام في توزيعات الأرباح.

يضم المؤشر 17 شركة مدرجة شكلت مجتمعة أكثر من 70% من إجمالي التوزيعات النقدية، التي دفعتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ما يعزز أهميته كمعيار للمستثمرين الذين يركزون على الدخل طويل الأجل.

ويعكس إدراج «بروج» إمكاناتها المتميزة في توليد تدفقات نقدية مستدامة، عبر دورات السلع الأساسية، مدعومة بمنصة إنتاج عالمية المستوى، وطلب مستمر على منتجاتها في أسواقها الرئيسة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعزز هذه الأسس قدرة «بروج» على تحقيق أرباح مستقرة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، والحفاظ على توزيعات أرباح جذابة وواضحة المعالم.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن إدراج «بروج» في مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال الأسهم من حيث العائد، ويبرز قوة ومرونة نموذج أعمالها، ومن خلال التركيز على التميز التشغيلي، والكفاءة في إدارة رأس المال، وتعزيز القيمة على المدى الطويل، تستطيع الشركة تقديم عوائد ثابتة وموثوقة للمساهمين.

وأكدت «بروج» مجدداً عزمها توزيع أرباح عن السنة المالية 2025، بقيمة 16.2 فلس للسهم، ومن المتوقع أن تحافظ عليها «مجموعة بروج الدولية»، عند إطلاقها، حتى عام 2030 على الأقل، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة. ويتضمن الإطار المقترح إمكانية زيادة نسبة توزيع الأرباح المستهدفة إلى 90% من صافي الأرباح.

وبفضل هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، الرائدة على مستوى القطاع، والميزانية العمومية القوية، والاستراتيجية الواضحة طويلة الأجل، لا تزال «بروج» في وضع جيد لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل للمساهمين.