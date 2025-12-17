الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

وزير الاقتصاد والسياحة: معدل الإشغال الفندقي في الإمارات ضمن الأعلى عالمياً

عبدالله بن طوق خلال حفل إطلاق الحملة (من المصدر)
18 ديسمبر 2025 01:22

دبي (وام) 

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن قطاع السياحة حقق إيرادات فندقية بلغت 89 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1243 منشأة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.
وأضاف معاليه، على هامش حفل إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة، أن معدلات الإشغال الفندقي في الدولة بلغت 79.3% مقارنة بـ78% خلال العام الماضي، وهو من بين الأعلى إقليمياً وعالمياً بما يعكس مواصلة نمو القطاع السياحي في الدولة الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وأوضح معاليه أن قطاع السياحة أسهم بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي، بما يعادل 257.3 مليار درهم فيما يوفر القطاع أكثر من 920 ألف وظيفة في الإمارات، مؤكداً استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 17% خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الطيران.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الرائد عالمياً لاعباً محورياً في صناعة السياحة، إذ يحقق القطاع أداءً استثنائياً تجسده الأرقام القياسية ومعدلات النمو المطرد، بما يعكس نجاح المبادرات والمشاريع الوطنية في هذا القطاع الحيوي ونجاح استراتيجيات الدولة في تعزيز الجذب السياحي.
وقال إن حملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها السادسة تحت شعار «شتاؤنا ريادة» تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية في الدولة، وتعزيز دور ريادة الأعمال في نمو القطاع السياحي.

 

