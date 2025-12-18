الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية والفضة قرب مستوى قياسي مرتفع

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية والفضة قرب مستوى قياسي مرتفع
18 ديسمبر 2025 10:18

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بمؤشرات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتيسير النقدي، فيما حوّمت الفضة قرب مستوى قياسي مرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4332.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب كذلك 0.2 بالمئة إلى 4364.70 دولار.

واحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه المبكرة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع تقريباً أمس الأربعاء، مما يحد من ارتفاع المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.44 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة وزادت 129 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65 بالمئة، وذلك بدعم من الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.



المصدر: وكالات
